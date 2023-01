Gewonde Jeremy Renner deelt bericht vanuit ziekenhuis: 'Te beroerd om te typen'

Inmiddels is ook bekend wat er precies is gebeurd waardoor Renner in het ziekenhuis belandde. De acteur probeerde een naar voren rollende sneeuwschuiver te stoppen. Hij had de sneeuwploeg net gebruikt om de auto van een gestrand familielid sneeuwvrij te maken.

"In een poging om de schuiver te stoppen, probeerde hij weer achter het stuur te kruipen", vertelde de lokale sheriff dinsdag (lokale tijd) op een persconferentie. "Uit ons onderzoek blijkt dat dat het moment was dat meneer Renner werd overreden door de pistenbully (type sneeuwschuiver, red.)."

Het ongeluk gebeurde bij Renners huis in de buurt van de stad Reno, in Nevada. Op Oudejaarsavond vond daar een sneeuwstorm plaats, waardoor duizenden huishoudens zonder stroom kwamen te zitten.

De gewonde acteur werd per helikopter naar het ziekenhuis vervoerd. Zijn toestand is kritiek maar stabiel, meldde zijn woordvoerder aan Amerikaanse media.

De acteur is bekend van zijn rol als superheld Hawkeye in diverse Marvel-films. Ook speelde hij in The Bourne Legacy. Voor zijn rol in The Hurt Locker ontving Renner een Oscar-nominatie.