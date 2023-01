Historische horrorserie 1899 stopgezet na één seizoen

De historische horrorserie 1899, die sinds november op Netflix te zien is, stopt na het eerste seizoen. Dat laat bedenker Baran bo Odar dinsdag weten in een bericht op Instagram.

"Met pijn in ons hart moeten we bekendmaken dat 1899 geen vervolg krijgt", laat de maker weten. "We hadden graag deze reis afgerond met een tweede en derde seizoen, zoals we deden met Dark. Maar soms gaan dingen niet zoals gepland. Zo is het leven."