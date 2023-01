Acteur Jeremy Renner nog steeds in kritieke toestand na borstletsel

Jeremy Renner is inmiddels twee keer geopereerd en zijn toestand is stabiel, maar nog kritiek. Dat laat een woordvoerder van de acteur maandagavond weten aan CNN . De Marvel-ster liep afgelopen weekend tijdens het sneeuwruimen ernstige verwondingen aan zijn borstkas op.

Het is niet precies bekend wat er is gebeurd. De acteur was op Nieuwjaarsdag aan het sneeuwruimen bij zijn huis in de Amerikaanse staat Nevada. Rond de jaarwisseling vond daar een sneeuwstorm plaats, waardoor 35.000 huizen zonder stroom zaten. Renner is vervolgens met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht.

De acteur is bekend van zijn rol als superheld Hawkeye in diverse Marvel-films. Ook speelde hij in The Bourne Legacy. Voor zijn rol in The Hurt Locker ontving Renner een Oscarnominatie.