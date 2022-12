Nieuw op Netflix: deze films en series verschenen deze week

Elke week breidt Netflix het aanbod verder uit met veel nieuwe series en films. Met deze week: de musical Matilda, de spionageserie Treason, de spin-off The Witcher: Blood Origin en meer.

Series

The Witcher: Blood Origin (seizoen 1)

Het is nog een paar maanden wachten op het derde seizoen van The Witcher, dat waarschijnlijk ergens in de zomer komt. Daarna neemt Liam Hemsworth de hoofdrol over van Henry Cavill. Maar voordat het zo ver is, kunnen we eind december nog genieten van de spin-off The Witcher: Blood Origin. Dit verhaal speelt zich meer dan duizend jaar eerder af en draait om zeven elven die samenkomen om het op te nemen tegen een machtige vijand.

Treason (seizoen 1)

MI6-agent Adam Lawrence (Charlie Cox) heeft een hooggeplaatste functie binnen de Britse geheime dienst en krijgt onverwacht promotie wanneer zijn baas wordt vergiftigd. De dader is de Russische spion Kara (Olga Kurylenko), een oude bekende van Adam die hem onder druk zet om een schuld in te lossen. Hij wil niet meewerken, maar ondertussen beginnen zijn collega's hem steeds meer te wantrouwen.

Rise of Empires: Ottoman (seizoen 2)

In Rise of Empires: Ottoman wordt een belangrijk onderdeel van de Turkse geschiedenis onder de loep genomen. De Netflix Original volgt sultan Mehmet II (Cem Yigit Üzümoglu) tijdens zijn veroveringen. Tussen de actiescènes door vertellen historici meer over de achterliggende geschiedenis. In dit tweede seizoen komt hij tegenover Vlad Dracula te staan en worden we meegenomen in de strijd tussen deze twee historische figuren.

The Circle USA (start seizoen 5)

Het vijfde seizoen van de spelshow The Circle USA blijft trouw de succesformule volgen. Acht mensen hebben allemaal een eigen kamer in hetzelfde appartementencomplex. Het onderlinge contact verloopt via een online profiel. Maar of ze daadwerkelijk zijn wie ze zeggen, blijft de vraag en dat leidt ieder seizoen tot verrassende momenten. In het vijfde seizoen zijn alle deelnemers vrijgezel.

Films

Roald Dahl's Matilda: The Musical (2022)

Matilda: The Musical (foto) is geen remake van de boekverfilming uit 1996, maar een filmversie van de populaire musical gebaseerd op Matilda van Roald Dahl. Het geliefde verhaal is grotendeels hetzelfde en voegt alleen een aantal catchy liedjes toe. Het jonge meisje Matilda (Alisha Weir) doet het goed op school, maar wordt niet gewaardeerd door haar gemene ouders en ook het schoolhoofd is een ware tiran. Wanneer zij ontdekt dat ze telekinetische krachten heeft, vecht ze terug.

Dallas Buyers Club (2013)

Deze biografische film vertelt het verhaal van Ron Woodroof (Matthew McConaughey). Ron is een aidspatiënt in de jaren tachtig en wordt na zijn diagnose behandeld als een paria. Mogelijke medicijnen zijn schaars of worden niet goedgekeurd door de Amerikaanse toezichthouder FDA. Ron besluit de medicijnen Texas binnen te smokkelen om zichzelf en anderen te helpen.

Soof (2013)

Soof (Lies Visschedijk) is een beetje klaar met haar huidige leven. Haar cateringbedrijf loopt niet goed en haar drie kinderen en man Kasper (Fedja Huêt) houden weinig rekening met haar. Dan ontmoet Sophie tijdens een etentje choreograaf Jim (Dan Karaty) en volgt de klik snel. Het gaat zelfs zover dat Soof in een tweestrijd belandt: is Jim haar toekomst of moet ze trouw blijven aan Kasper?

White Noise (2022)

In deze komische dramafilm wordt het leven van een Amerikaans gezin op zijn kop gezet door de dreiging van een grote ramp. Hoogleraar Jack (Adam Driver) moet met zijn vrouw Babette (Greta Gerwig) en vier kinderen zien om te gaan met allerlei ingrijpende veranderingen, waardoor ze beginnen na te denken over de belangrijke thema's in het leven.

De belofte van Pisa (2019)

Sam Zafar (Shahine El-Hamus) groeit op in de Amsterdamse wijk De Pijp als zoon van analfabete, slecht geïntegreerde Marokkaanse ouders. Zijn vrienden hangen doelloos rond op straat, zijn broer zit in de criminaliteit en zijn zussen werken achter de kassa. Zelf is Sam gebrand om zijn vwo-diploma te behalen op het Hervormd Lyceum in het Amsterdamse stadsdeel Zuid en zijn passie voor klassieke pianomuziek verder te ontwikkelen.

Deze films en series kwamen deze week ook naar Netflix:

25 december



Madre solo hay dos (seizoen 3)

O Cangaceiro do Futuro (seizoen 1)

26 december



Vir Das: Landing (2022)

27 december



Dikkertje Dap (2017)

Huisvrouwen bestaan niet (2017)

Hartenstrijd (2016)

De Club Van Lelijke Kinderen (2019)

Wat is dan Liefde (2019)

Chelsea Handler: Revolution (2022)

28 december



Silverstar (2021)

7 donne e un mistero (2021)

Happy Nous Year (2022)

Noc w przedszkolu (2022)

Casamento às Cegas: Brasil (seizoen 2)

29 december



Zwanger & Co (2022)

Brown en Vriendjes (seizoen 1)

30 december



Chicago Party Aunt (seizoen 2)

Machos Alfa (seizoen 1)

The Glory (seizoen 1)

Spell (2020)

Ultimatum on se Marie ou c'est fini (seizoen 1)

Cielo Grande (seizoen 2)

Douche (2018)

