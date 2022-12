Recensieoverzicht: 'Living is aangrijpend, geestig en af en toe bitter'

De film Living draait om Mr. Williams, gespeeld door de Britse acteur Bill Nighy, die in het Londen van 1953 elke dag naar zijn werk op het gemeentehuis gaat. Daar slijt hij zijn dagen, totdat hij te horen krijgt dat hij niet lang meer te leven heeft. Die boodschap doet iets met hem. De eenzame weduwnaar besluit om weer te 'leven'.

"In Living geeft de Britse acteur Bill Nighy (73) een glorieus optreden weg als de man die als een levende dode door het bestaan wandelt. Het is een opmerkelijk fijnzinnige rol, die weleens in aanmerking zou kunnen komen voor een Oscar. Nighy zet de oude kantoorklerk neer als iemand die zijn lege leven alsnog een beetje betekenis wil geven."

"Gaandeweg ontstaat een prachtig, melancholisch verhaal over de wedergeboorte van een man die zichzelf lang geleden al had opgegeven. De talentvolle Zuid-Afrikaanse regisseur Oliver Hermanus, bekend van pareltjes als Skoonheid en Moffie, weet daarbij het kleine gebaar te bewaken. Hij filmt Williams' Werdegang in een intiem, bijna vierkant kader waardoor je alle nuances van het acteerwerk ziet."

"Het warmbloedige, bedachtzame drama Living is een perfecte film voor grauwe wintermaanden. Net als het origineel is Living ontroerend zonder al te sentimenteel te worden. In zekere zin was Ikiru de Japanse tegenhanger van Frank Capra's It's a Wonderful Life (1946) - ook een film waarin de vraag centraal staat wat het betekent om te leven, en hoe goed te doen. Kurosawa was iets minder zoet dan Capra en voegde een vleugje cynisme toe. Dat blijft overeind in Living, dat behalve aangrijpend ook vaak geestig is, en af en toe bitter."