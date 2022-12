Avatar 2 brengt binnen paar weken 1 miljard dollar in het laatje

Avatar: The Way of Water, het tweede deel in de Avatar-reeks van regisseur James Cameron, heeft binnen een paar weken wereldwijd 1 miljard dollar (zo'n 941 miljoen euro) opgebracht. Dat meldt Variety woensdag. Het is de derde film dit jaar die de mijlpaal bereikt.

Ook Top Gun: Maverick en Jurassic World: Dominion brachten dit jaar minstens 1 miljard dollar op. Daar hadden ze wel veel langer voor nodig. Top Gun: Maverick deed er precies een maand over en Jurassic World: Dominion vier maanden. Alle drie de films zijn een vervolg op een eerdere film.

Avatar 2 ging op 6 december in première in Londen. Sinds 16 december is de film ook in Nederlandse bioscopen te zien. De film heeft nog een lange weg te gaan om zijn voorganger te passeren. Het eerste deel van de Avatar-reeks uit 2009 is met bijna 3 miljard dollar de film met de hoogste opbrengst ooit.

Regisseur Cameron liet eerder deze maand doorschemeren dat The Way of Water vanwege de enorme kosten nog een lange weg te gaan heeft om winstgevend te zijn. Daarvoor moet het een van de meest lucratieve films ooit worden, zei hij tegen GQ.

Avatar 2 kostte naar schatting 350 tot 450 miljoen dollar. Dat is nog exclusief het budget dat is vrijgemaakt om de film te promoten. Dat zou betekenen dat The Way of Water nu nóg 1 miljard dollar moet opleveren om winstgevend te zijn.

