Critici roepen Everything Everywhere All at Once uit tot beste film van 2022

De Kring van Nederlandse Filmjournalisten (KNF) heeft Everything Everywhere All at Once uitgeroepen tot film van het jaar. De animatiefilm Knor werd de winnaar onder films uit eigen land.

Everything Everywhere All at Once gaat over Evelyn (Michelle Yeoh), een vrouw van middelbare leeftijd die een wasserette runt. Wanneer haar hectische leven haar te veel wordt, blijkt Evelyn in staat te zijn om tussen talloze alternatieve universums te reizen. De film, waarin ook Jamie Lee Curtis een belangrijke rol speelt, was wereldwijd een hit en werd onlangs voor zes Golden Globes genomineerd.

De Nederlandse animatiefilm Knor gaat over het meisje Babs, dat voor haar negende verjaardag van haar opa uit de Verenigde Staten het varkentje Knor cadeau krijgt. Haar ouders zijn daar niet zo blij mee, maar Babs mag het diertje houden op voorwaarde dat Knor een puppycursus volgt. Knor, die nog steeds in de bioscoop draait, won drie Gouden Kalveren en werd gekozen als Nederlandse inzending voor de Oscar voor beste lange animatie.

Het is inmiddels het twintigste jaar op rij dat de Nederlandse filmpers de Film van het Jaar-verkiezing houdt. De afgelopen jaren sleepten Druk (2021), Babyteeth (2020), Parasite (2019) en Call Me by Your Name (2018) de titel in de wacht.

