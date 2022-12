Kijkwijzer ontvangt 'behoorlijk aantal klachten' over leeftijdskeuring Pietje Bell

Kijkwijzer heeft zaterdag een "behoorlijk aantal klachten" ontvangen vanwege van het nieuwe leeftijdsadvies bij de familiefilm Pietje Bell. Dat zegt directeur Tiffany van Stormbroek van NICAM, de organisatie waar Kijkwijzer onder valt.

Het leeftijdsadvies werd aangepast na meerdere klachten over geweld tegen kinderen in de film, zegt Van Stormbroek. "De keuring in 2002 was alle leeftijden. Maar de samenleving en de kennis over de invloed van beelden op kinderen veranderen", legt ze uit.

Rechthebbenden van films bepalen op basis van een checklist voor welke leeftijd een film of serie geschikt is. "Distributeurs kijken ook regelmatig opnieuw naar de classificatie van oude films en series", zegt Van Stormbroek.

Volgens de klachten over Pietje Bell kregen jonge kinderen nachtmerries door de scènes waarin geweld tegen kinderen te zien is. De mensen die zich zaterdag meldden, vinden vooral dat het raar is dat de familiefilm nu alleen goedgekeurd is voor kijkers van twaalf jaar of ouder, net als recente actiefilms rond James Bond en Spider-Man.

Onduidelijk of Pietje Bell volgende week nog uitgezonden mag worden

Van Stormbroek kan niet zeggen welke aanbieder van Pietje Bell naar aanleiding van de binnengekomen klachten heeft besloten het leeftijdsadvies aan te passen. Pietje Bell is bij meerdere diensten te zien, zoals Netflix, Disney+ en de NPO. De oorspronkelijke distributeur, die de film in 2002 keurde, bestaat niet meer. De NICAM-baas weet niet hoelang het zal duren voordat de nieuwe klachten behandeld zijn.

De NPO zendt Pietje Bell op zaterdagochtend 31 december uit. Een woordvoerder liet eerder weten dat wordt onderzocht of dit zonder aanpassingen aan de film nog wel mag nu het leeftijdsadvies veranderd is.

Producent Dave Schram is boos over de aanpassing en onderzoekt of er juridische stappen tegen Kijkwijzer kunnen worden ondernomen.

