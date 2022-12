Kijkwijzer familiefilm Pietje Bell na twintig jaar gewijzigd naar 12+

De leeftijdskeuring van de film Pietje Bell uit 2002 is na twintig jaar aangepast. De Nederlandse film, die in de bioscopen bijna een miljoen bezoekers trok, krijgt voortaan de classificatie twaalf jaar en ouder. Dat meldt de Kijkwijzer, de organisatie die toezicht houdt op de leeftijdskeuring.

Niet iedereen is het met de Kijkwijzer eens. Producent Dave Schram laat vrijdag in een reactie weten "het van de zotte te vinden. Wat voor klacht was dit, wat is na twintig jaar opeens mis met de film? In de loop der jaren hebben miljoenen mensen hier zoveel plezier aan beleefd. En nu wordt Pietje Bell opeens op één lijn gezet met gewelddadige actiefilms als James Bond of Spider-Man?"