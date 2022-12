Dit zijn de meest geprezen series van 2022

Als serieliefhebber kon je het afgelopen jaar je hart ophalen. Naast de duurste productie ooit en langverwachte vervolgen op grote hits was er ook enthousiasme voor nieuwe en onbekendere titels. NU.nl zet de gedenkwaardigste series op een rij.

Grootste hypes: The Rings of Power en Stranger Things

The Lord of the Rings: The Rings of Power werd met afstand de duurste serie aller tijden. Voor de uitzendrechten betaalde Amazon 250 miljoen dollar (235 miljoen euro) en daar kwam voor het eerste seizoen nog eens 465 miljoen dollar bovenop. Verbluffende decors, een schijnbaar oneindige hoeveelheid filmlocaties, de beste computertechnieken: de dure Prime-reeks was een lust voor het oog. En er staan nog vijf seizoenen op de planning.

Het is lastig te zien hoezeer de serie aanslaat, aangezien streamingdiensten zelf kunnen kiezen welke cijfers ze naar buiten brengen. Ze moeten in ieder geval spraakmakende producties blijven maken om abonnees te lokken én behouden. "Dat kan ook", legde filmproducent Alain de Levita eerder uit aan NU.nl. "Het gaat om zulke grote aantallen abonnees, dat je ook heel veel geld voor content hebt. Je kunt dan drie mooie series of de duurste serie ooit maken. Met dat laatste ben je ongekend spraakmakend."

Ook de concurrenten lieten van zich horen. Zo bleef Disney+ uitpakken met verschillende nieuwe series uit de stal van Marvel en Star Wars, zoals Ms. Marvel en Andor. Ook de bestaande hits worden niet vergeten. Het tijdreisgegoochel uit Loki krijgt bijvoorbeeld een vervolg in 2023, net als hitserie The Mandalorian.

Bij concurrent Netflix waren alle ogen gericht op het vierde seizoen van fantasyserie Stranger Things. Ook daar is duidelijk niet beknibbeld op het budget. Denk aan de bloedrode griezelwereld van schurk Vecna, de uitstapjes naar een Russische gevangenis of de flashbacks waarin hoofdrolspeelster Millie Bobby Brown als jong kind te zien was.

Netflix liet weten dat Stranger Things 4 in de eerste maand 1,35 miljard uur gestreamd was, iets minder dan Squid Game een jaar eerder. Ook de fantasyserie Wednesday (na 28 dagen) en de misdaadreeks Dahmer (na zestig dagen) doorbraken de grens van een miljard streamuren, zonder dat ze eerdere seizoenen hadden om op te leunen. Dahmer-maker Ryan Murphy heeft inmiddels vervolgdelen aangekondigd. Ieder seizoen komt er aandacht voor een andere beroemde psychopaat.

Belangrijke prijswinnaars: The White Lotus en Succession

Uiteraard regende het ook dit jaar weer prijzen op het jaarlijkse Emmy-gala. Dramaserie Succession (HBO), comedy Ted Lasso (Apple TV+) en miniserie The White Lotus (HBO) werden uitgeroepen tot de beste televisieshows. De twee laatstgenoemde series sleepten de meeste prijzen in de wacht.

The White Lotus, een moordmysterie dat zich afspeelt in een luxeresort op Hawaï, bleek er uiteindelijk met de meeste prijzen vandoor te gaan: vijf stuks in totaal. De serie bewijst dat geld niet per se gelukkig maakt: een groep rijke, verwende vakantiegangers gaat naarmate de vakantie vordert steeds onprettiger tegen elkaar doen. Door de allereerste aflevering weet je dat een van hen zal overlijden, maar tot het laatste blijft spannend wie.

Het tweede seizoen van de thrillerreeks verscheen eind oktober en daar eindigt het niet bij. HBO kondigde in november het derde seizoen aan, dat zich zal afspelen in een nieuw resort met andere gasten.

De dramaserie Succession blijft sinds 2019 in de prijzen vallen bij de Emmy's. Het zwartkomische verhaal over de opvolgers binnen een familiebedrijf voerde dit jaar zelfs het prijzengala aan. Het derde seizoen kreeg in totaal 25 nominaties, waarvan er uiteindelijk vier werden verzilverd.

Jason Sudeikis werd voor de tweede keer op rij bekroond als Ted Lasso, de footballcoach die al sinds 2020 voor enthousiaste reacties zorgt. Zendaya werd de jongste persoon ooit met twee Emmy's op zak, omdat ze opnieuw won met haar rol in Euphoria. Van alle bovengenoemde series zijn inmiddels nieuwe seizoenen aangekondigd.

Onder de radar: Undone en Het gouden uur

Niet alle sterke series van 2022 belandden in de schijnwerpers. Zo was er het tweede seizoen van de Prime-serie Undone, geregisseerd door de Nederlander Hisko Hulsing. Via rotoscoping, een techniek waarbij acteurs digitaal worden overgetekend, liet hij schilderachtige fantasie en werkelijkheid in elkaar overvloeien. Hoofdpersoon Alma (Rosa Salazar) leeft in een nieuwe tijdlijn met alles waar ze op hoopte, totdat blijkt dat ook hier iets niet in de haak is binnen haar familie. Een belangrijk rol is weer weggelegd voor Bob Odenkirk (Better Call Saul).

De serie kreeg opnieuw lovende recensies. IndieWire vond dat het familieverhaal nog rijker en dieper was geworden, dankzij de inventieve verstelstijl en twee hoofdrolspelers. Ook Rogerebert.com vond het tweede seizoen nog beter dan het eerste: "Een tragisch en scherp verhaal over hoe te leven met schuldgevoelens, pijn en littekens uit het verleden, van generatie op generatie."

Ook in ons eigen land verschenen series die enthousiast onthaald werden. Op het Gouden Kalveren-gala kwamen Rampvlucht (beste dramaserie), Het jaar van Fortuyn (beste acteur) en Dirty Lines (beste actrice) als winnaars uit de bus. Maar na die prijzenregen verscheen er nog een serie die het bekijken waard is. Het gouden uur, dat zich afspeelt rondom een reeks aanslagen in Amsterdam, kreeg goede recensies maar werd geen grote kijkcijferhit.

"De serie vindt een balans tussen actie, shock en een sterke plotopbouw", schreef de Volkskrant. "En het allerbelangrijkste is dat de kijker ook een beetje wordt uitgedaagd. En dat we dat eindelijk écht kunnen zeggen over series van eigen bodem is de allergrootste winst."

