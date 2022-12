Actrice Charlbi Dean overleed eerder dit jaar aan bloedvergiftiging

Charlbi Dean overleed in augustus aan de gevolgen van bloedvergiftiging, meldt People Magazine na het inzien van het lijkschouwingsrapport. De 32-jarige actrice, die momenteel te zien is in de bioscoopfilm Triangle of Sadness, had geen milt meer. Dat werd haar fataal.

Eind augustus werd bekend dat Dean plotseling was overleden. Haar broer Alex Jacobs zei toen al dat het ontbreken van een milt, die helpt bij het bestrijden van infecties, mogelijk iets te maken had met haar dood. Het orgaan moest in 2009 verwijderd worden na een ernstig auto-ongeluk, waarbij ze ook haar rug en ribben brak.

Jacobs verklaarde in eerste instantie alleen dat Dean zich niet lekker voelde, naar de eerste hulp ging en binnen enkele uren overleed. De doodsoorzaak bleef lang onduidelijk.

De Zuid-Afrikaanse actrice was vooral bekend van haar rol in Triangle of Sadness (foto), een satirische film van Ruben Östlund die eerder dit jaar de Gouden Palm won op het filmfestival van Cannes. In de film zijn ook Harris Dickinson en Woody Harrelson te zien.

Aanbevolen artikelen