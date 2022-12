Recensieoverzicht Comedy Queen: 'Warmbloedig' en een 'tikje weerbarstig'

De jeugdfilm Comedy Queen, die sinds deze week in de Nederlandse bioscopen is te zien, gaat over de dertienjarige Sasha, die haar moeder aan zelfdoding verloor. Sindsdien leeft ze volgens een viertal overlevingsregels: knip je haren af, lees geen boeken, zorg nooit voor iets levends en word komiek. De tiener zet daarbij alles op alles om haar vader weer aan het lachen te krijgen.

de Volkskrant - vier sterren

"Verjaardag na verjaardag vroeg Sasha om een hondje. Nu, op haar dertiende, is het eindelijk zover. Papa en oma kijken glunderend toe terwijl ze het doosje met de foto van de puppy openmaakt. Vervolgens snappen ze er niets van wanneer Sasha tijdens het avondeten verschrikkelijk woedend wordt, juist vanwege dat ene verjaardagscadeau."

"Een van de vele prestaties van Comedy Queen (...) is dat je als toeschouwer wel degelijk begrijpt waarom Sasha (Sigrid Johnson) zo doet. En dat je tegelijkertijd voelt hoe pijnlijk het moet zijn voor papa Abbe (Oscar Töringe) om niet tot zijn dochter te kunnen doordringen, juist nu ze elkaar harder nodig hebben dan ooit."

"Ongelooflijk knap, hoe hoofdrolspeler Johnson (...) je meesleept in Sasha's overlevingsstrategie, terwijl de wanhoop op de loer ligt. En hoe ze ondanks alles blijft stralen, net als de hele film: geen moment verliest Comedy Queen zijn gloedvolle, lieve blik op de personages, ook al kan het verdriet lange tijd geen kant op."

Het Parool - geen sterren

"Het op het gelijknamige boek van Jenny Jägerfeld gebaseerde Comedy Queen is een film over rouw, over niet meer kunnen lachen of juist niet kunnen huilen. Sasha heeft haar vader (mooi ingetogen gespeeld door Oscar Töringe) niet meer zien lachen sinds de dood van haar moeder. Ze heeft hem wel zien en horen huilen. Op de grond in de gang, in de badkamer met de deur dicht. En huilen is precies wat Sasha nog niet heeft gedaan. Niet wil doen. Want mama huilde ook vaak."

"De Zweedse regisseur Sanna Lenken weet de zware thematiek op een geloofwaardige manier door deze film te weven door consequent de beleving van het kind te kiezen. Zoals humor voor Sasha een wapen is tegen de pijn, kiest ook de film geregeld een lichtvoetige toon, die de ernst zelden ondermijnt."

Trouw - vijf sterren

"Lenken neemt de tijd om ons te laten meekijken in dit creatieve proces: inspiratie vinden in het menselijk bestaan, woorden zoeken, naar een clou werken. En grenzen opzoeken: mag je lachen ten koste van een ander? Juist die artistieke stappen lijken de jonge tiener verder te helpen in een ingewikkeld emotioneel proces. Rouw is niet alleen verdriet. In een gesproken brief aan haar moeder komt ook woede los. En schuldgevoel. Er komt een moment waarop Sasha onder een magnoliaboom ligt te schreeuwen."

"Met haar fijne groep acteurs en met scherp geschreven dialogen weet Lenken een bewonderenswaardige balans te vinden tussen ernst en lichtheid, aangrijpende herinneringen en vrolijkheid. Chronische depressie is een thema, maar tienergegiechel mag er ook zijn. Mensen kunnen uit hun vel springen, maar met gezelligheid je verjaardag vieren is ook belangrijk."

NRC - vier sterren

"Net als in haar debuut My Skinny Sister, over de eetstoornis van een jonge topsporter, weet Lenken het publiek moeiteloos mee te voeren terwijl haar hoofdpersonage de leegte een plek probeert te geven. 'De beste grappen gaan over de pijn in jezelf', geeft een professionele stand-upkomiek het meisje als advies mee. Comedy Queen past in een rijke traditie van Scandinavische jeugdfilms die worstelingen in het leven niet uit de weg gaan of zware thema's mooier maken dan ze zijn."

"Hoofdrolspeler Sigrid Johnson is opmerkelijk als Sasha die achter haar verbeten glimlach en uitdagende blik gebukt gaat onder een tsunami aan emoties: van woede tot onzekerheid, van verdriet tot succes. De film overstijgt het predicaat 'jeugdfilm': het is een oprecht, warmbloedig drama waar kijkers van elke leeftijd hoop, troost en lessen uit kunnen putten."

