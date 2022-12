Europese filmfestivals eisen vrijlating Iraanse actrice Taraneh Alidoosti

Het International Film Festival Rotterdam, het International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA) en het filmfestival van Berlijn hebben woensdag in een gezamenlijke verklaring de "onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating" geëist van de bekende Iraanse actrice Taraneh Alidoosti.

Alidoosti, die onder meer een hoofdrol speelde in de met een Oscar bekroonde film The Salesman uit 2016, werd vorige week opgepakt. De bekende actrice had onder meer haar solidariteit getoond met de protesten in Iran. In het Aziatische land wordt sinds de dood op 16 september van de 22-jarige Mahsa Amini, die door de religieuze politie was opgepakt, in het hele land gedemonstreerd voor vrouwenrechten, vrijheid en mensenrechten.