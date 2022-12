Vervolg op Black Adam met Dwayne Johnson voorlopig van de baan

Dwayne Johnson heeft woensdag laten weten dat er voorlopig geen nieuwe DC-film over zijn personage Black Adam wordt gemaakt. De superheldenfilm ging dit jaar in première, maar een mogelijk vervolg staat volgens de acteur voorlopig niet op de planning van filmstudio DC.

Johnson heeft DC-baas James Gunn gesproken over de plannen, maar daar komt Black Adam de komende tijd dus niet in voor. Die keuze is opmerkelijk te noemen, want de eerste film vertelde de ontstaansgeschiedenis van het personage Black Adam en had een open einde.

Wel laat Johnson via Twitter weten dat zijn productiemaatschappij Seven Bucks en DC bekijken of het karakter Black Adam een rol kan krijgen in andere producties.

"James en ik kennen elkaar al jaren en hopen altijd dat de ander succes heeft", schrijft 'The Rock'. "Dat is nu niet anders, ik zal DC (en Marvel) altijd blijven steunen en hoop dat ze zeer succesvol zullen zijn."

Begin deze maand werd bekendgemaakt dat het derde deel in de Wonder Woman-reeks - ook een DC-productie - op losse schroeven staat. Wonder Woman-regisseur Patty Jenkins is opgestapt na een botsing over haar plannen voor de nieuwe film.

