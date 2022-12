Derde seizoen Emily in Paris: de Fransen zien haar liever snel vertrekken

Onvriendelijk, ongehoorzaam en ontrouw: zo worden de Fransen neergezet in de Netflix-serie Emily in Paris. De eerste twee seizoenen stonden steevast in de top tien van de streamingdienst. Vanaf woensdag is het derde seizoen te zien. Maar zitten de Fransen daar wel op te wachten?

De serie, die drie keer genomineerd is voor een prestigieuze Emmy Award, vertelt het verhaal van de jonge Emily Cooper (gespeeld door Lily Collins). Zij ruilt haar woonplaats Chicago in voor een avontuur in Parijs. Daar vindt ze haar droombaan bij een marketingbureau dat door haar Amerikaanse werkgever is overgenomen.

In Parijs krijgt Emily een verrassend welkom van de Fransen. Zo wordt ze versierd door de eerste persoon die ze er ontmoet, de makelaar die haar wegwijs maakt in haar nieuwe appartement. Dat ze een vriend heeft in Chicago betekent niets voor hem. Het blijft niet bij de makelaar: vrijwel elke man die de Amerikaanse tegenkomt, probeert haar te verleiden.

Op het werk zijn haar collega's minder blij met haar. Ze nodigen haar niet uit om mee te lunchen, maken haar kledingstijl belachelijk en noemen haar "la plouc", wat zoiets betekent als "eenvoudig provinciaal type". Dat Emily geen Frans spreekt, helpt niet bij het acceptatieproces.

Emily met haar collega's, gespeeld door de Franse acteurs Samuel Arnold, Philippine Leroy-Beaulieu en Bruno Gouery.

Fransen vinden de serie veel te stereotype

Niet alleen Emily komt voor verrassingen te staan, ook de Franse kijkers weten niet wat ze meemaken. Zij vinden de serie veel te stereotiep. De Fransen worden in hun ogen afgeschilderd als onbeschoft, lui en seksistisch. Ook is ontrouw in de serie volledig geaccepteerd en genormaliseerd. Daarentegen wordt Emily juist neergezet als toegankelijk, energiek en correct.

De Franse kijkers storen zich daarnaast aan het geromantiseerde beeld van Parijs. "Parijzenaars hebben moeite hun dagelijks leven te herkennen tussen alle baretten, cocktailjurken en onberispelijke straten in de eerste beelden van deze romantische reeks." Die reactie plaatste het Franse radiostation RTL al na de eerste trailer op zijn website.

En er is meer kritiek. Want Emily in Paris zit vol onjuistheden. Roken op kantoor? Dat is niet toegestaan. Een werkdag beginnen om 10.30 uur? Ook in Frankrijk kennen ze normale kantooruren. Een 'dame pipi' (toiletjuffrouw) in elk restaurant? Die kom je in Parijs niet snel tegen. De chique trein die Emily neemt naar Saint-Tropez? Die bestaat niet. En twee zoenen op de wangen bij een eerste ontmoeting? Dat doen Fransen niet.

We zien in de serie ook een scène waarin een naaktmodel over een brug wandelt voor een parfumreclame. Emily is verontwaardigd en vindt het niet kunnen dat een vrouw op die manier wordt gebruikt om een product aan te prijzen. Haar Franse collega's vinden de commercial juist geslaagd. Dit wekt de indruk dat de Fransen zich, in tegenstelling tot Emily, niet bewust zijn van het MeToo-tijdperk. In werkelijkheid is die beweging in Frankrijk groot en heeft het land een eigen versie van MeToo: #BalanceTonPorc (VerraadJouwVarken).

Emily met haar vriendinnen Mindy (Ashley Park) en Camille (Camille Razat).

'Fransen hebben geen gevoel voor humor'

De serie is bedacht door de Amerikaan Darren Star, die ook de hitseries Sex and the City, Beverly Hills, 90210 en Melrose Place maakte. In een interview met The Hollywood Reporter reageert Star op de ophef. "Eerlijk gezegd ben ik verrast dat mensen beledigd zijn door de show. Het is een luchtige romantische comedy. Ik blijf maar denken: niemand kan zulke lange tenen hebben", aldus Star. "We steken de draak met een cliché, maar het zijn clichés die iedereen weleens heeft meegemaakt, zowel vanuit Amerikaans als Frans oogpunt."

In de serie worden de verschillen tussen de Amerikaanse en Franse cultuur uitvergroot. De Fransen komen daarbij niet altijd goed uit de verf. Maar dat geldt ook voor de Amerikanen. Zij worden in de eerste twee seizoenen neergezet als lomp, overijverig, opdringerig en slechtgekleed.

De Franse actrice Philippine Leroy-Beaulieu speelt de rol van Sylvie Grateau, de leidinggevende van het Parijse marketingbureau. Zij vat alle kritiek helder samen in een interview met Page Six: "De Fransen zijn goed in het uitlachen van anderen, maar kunnen niet om zichzelf lachen. Ze vinden de serie kwetsend en beledigend, terwijl de makers ook de Amerikanen belachelijk maken. Fransen hebben geen gevoel voor humor."

Niet alleen de Fransen zijn gekwetst en beledigd door Emily in Paris. Ook Oekraïners zijn niet te spreken over de serie. In het tweede seizoen komt een Oekraïens personage voorbij dat een winkeldiefstal pleegt. Die scène heeft er zelfs toe geleid dat de Oekraïense cultuurminister Oleksandr Tkachenko een klacht indiende bij Netflix.

Toch is er na alle kritiek op het eerste seizoen weinig veranderd in het vervolg. De Fransen kunnen zich dus schrap zetten voor seizoen drie. En helaas voor hen: seizoen vier is ook al aangekondigd. Voor Netflix maakt het niet uit of de serie door fans of critici wordt bekeken - zolang ze maar kijken.

