Acteur Joop Dikmans (92), bekend als boef B2 uit Bassie en Adriaan, overleden

Joop Dikmans, bij het grote publiek vooral bekend van zijn rol als boef B2 uit Bassie en Adriaan, is vorige week woensdag op 92-jarige leeftijd overleden. Zijn kleinzoon vertelde maandag aan NH Nieuws dat de acteur (rechts op de foto) in zijn slaap is gestorven.

De acteur begon zijn carrière als clown en trad samen met zijn vrouw op in verschillende circussen. Ook was hij actief als cabaretier.

In de jaren tachtig nam Dikmans in Bassie en Adriaan de rol van de slechthorende boef B2 over van zijn broer Harry. Hij was onder meer te zien in de regelmatig herhaalde series Het Geheim van de Schatkaart en De Verzonken Stad.