Mechanische E.T.-pop voor ruim 2,5 miljoen dollar onder de hamer

Een mechanische pop van het ruimtewezen E.T. uit de film E.T. the Extra-Terrestrial uit 1982 heeft bij een veiling ruim 2,5 miljoen dollar (2,4 miljoen euro) opgeleverd. Het model was onderdeel van een veiling met iconische rekwisieten uit bekende films en series.

Naast het skelet dat in de sciencefictionfilm werd gebruikt voor de alien, gingen bijvoorbeeld ook een maquette en ontwerpschetsen van E.T. onder de hamer. Deze werden voor respectievelijk 125.000 dollar en ruim 51.000 dollar geveild, aldus veilinghuis Julien's Auctions.

Verder betaalde iemand ruim 115.000 dollar voor Mjölnir, de hamer van superheld Thor uit de film Thor: The Dark World. Ook voor het bekende schild van Captain America uit Captain America: The First Avenger werd veel geld neergelegd, meer dan 102.000 dollar.

De Nimbus 2000-bezem van Harry Potter uit de film Harry Potter en de Gevangene van Azkaban werd voor 128.000 dollar geveild. De toverstaf die Voldemort in de laatste twee Harry Potter-films gebruikte, ging voor bijna 77.000 dollar onder de hamer.

