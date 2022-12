Tygo Gernandt speelt in nieuwe serie over Ferry Bouman uit Undercover

Acteur Tygo Gernandt heeft een rol bemachtigd in een nieuwe serie over het Undercover-personage Ferry Bouman. Naast hoofdrolspeler Frank Lammers zijn Elise Schaap, Monic Hendrickx en Raymond Thiry in Ferry: de serie te zien.

Gernandt kruipt in de rol van Ricardo, een van de leden van de motorbende waar de Brabantse drugscrimineel Bouman zaken mee doet. Dat heeft Lammers maandag in een video op Instagram bekendgemaakt.

Ferry: de serie is het vervolg op de film Ferry uit 2021, een prequel van het eerste seizoen van de populaire Netflix-serie Undercover.

Netflix, omroep VRT en het Belgische televisiebedrijf De Mensen werken samen aan de serie. Het is nog niet bekend wanneer Ferry: de serie te zien zal zijn.

