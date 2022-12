Dialect- en bewegingsles: hoe Naomi Ackie in Whitney Houston veranderde

Je moet het maar durven: als actrice in de huid kruipen van een van de geliefdste zangeressen aller tijden. Naomi Ackie twijfelde dan ook sterk of ze wel auditie moest doen voor de rol van Whitney Houston in een nieuwe biopic. Uiteindelijk deed ze er alles aan om zo goed mogelijk in de huid van de zangeres te kruipen voor de film I Wanna Dance With Somebody.

De dertigjarige Britse actrice, bekend van films als Lady Macbeth en Star Wars: The Rise of Skywalker, zag de rol eerst totaal niet zitten. "Ik dacht: absoluut niet, dat is te groot", vertelde ze aan Vanity Fair. Ze vroeg zich af hoe ze iemand die "zo groot en geweldig" was kon nabootsen.

Haar team haalde haar over om toch auditie te doen. Twee maanden later stond datzelfde team op de stoep van haar huis I Wanna Dance With Somebody te zingen. Ackie had de rol, maar het duurde nog wel even voordat ze het echt besefte.

Dialectcoach helpt Ackie accent van Houston na te bootsen

Om zich voor te bereiden op de rol nam Ackie zes maanden de tijd om alles te weten te komen over Houston. Ook sprak ze verschillende mensen die de zangeres persoonlijk kenden, onder wie Houstons broer Gary en muziekproducer Clive Davis.

Een dialectcoach hielp haar om het accent van Houston onder de knie te krijgen. Ook buiten het filmen om, wanneer ze bijvoorbeeld in de visagie zat, bleef ze in haar rol om de uitspraak te perfectioneren.

Daarnaast leerde een bewegingscoach haar hoe je een verhaal vertelt met je lichaam. "We hebben echt gekeken naar wat we kunnen afleiden van de manier waarop Whitney bewoog." Volgens regisseur Kasi Lemmons is deze toewijding van Ackie terug te zien in de film. "Ze kruipt volledig in de huid van Whitney, het is fenomenaal", zegt ze tegen People.

Ackie vindt dat ze qua uiterlijk niet op Houston lijkt. Toch probeert ze zich te focussen op de overeenkomsten die er wel zijn. "We hebben bijvoorbeeld hetzelfde loopje." Ook heeft ze dezelfde passie haar talent met de wereld te delen. "Whitney deed niets liever dan zingen, of dat nou voor een publiek van twee of twee miljoen mensen was. Ik heb dat met acteren."

Naomi Ackie op de rode loper. Foto: BrunoPress

'Ik voelde na de opnames een haat-liefdeverhouding met de rol'

Na de opnames van de film duurde het even voordat Ackie haar personage kon loslaten. "Ik voelde tijdens de afronding een soort haat-liefdeverhouding met de verantwoordelijkheid van de rol. Ik wilde me er stevig aan blijven vasthouden, maar moest tegelijkertijd ook weer verder met het volgende project."

I Wanna Dance With Somebody werd gemaakt met goedkeuring van de erfgenamen van de in 2012 overleden zangeres. Haar schoonzus Pat Houston, die de nalatenschap van Whitney beheert, is een van de producenten van de biopic, die is vernoemd naar de hit van de zangeres uit 1987. De film begint bij de start van haar zangcarrière.

Houston was een van de succesvolste zangeressen aller tijden en won gedurende haar carrière onder meer acht Grammy's. Wereldwijd verkocht ze meer dan 200 miljoen albums en scoorde ze hits als I Will Always Love You, I'm Your Baby Tonight en How Will I Know.

De zangeres overleed in 2012 op 48-jarige leeftijd. Ze werd dood aangetroffen in het bad van haar hotelkamer. In 2018 verscheen al de documentaire Whitney, over het leven van de artieste.

I Wanna Dance With Somebody draait vanaf 22 december in de bioscoop.

