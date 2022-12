Nieuw op Netflix: deze films en series verschenen deze week

Elke week breidt Netflix het aanbod verder uit met veel nieuwe series en films. Met deze week: de nieuwe Netflix-serie: The Recruit, de documentairefilm The Volcano: Rescue From Whakaari, het tweede seizoen van Last Chance U: Basketball en meer.

Series

Last Chance U: Basketball (seizoen 2)

Deze Amerikaanse documentaireserie volgt een sportteam een seizoen lang en filmt alle ins en outs rondom de weg naar succes. In het tweede seizoen van Last Chance U: Basketball kijken we voor de tweede keer mee met coach John Mosley en zijn assistent Ken Hunter. Zij proberen het basketbalteam East Los Angeles College Huskies naar het kampioenschap te leiden.

Don't Pick Up the Phone (seizoen 1)

Deze nieuwe truecrimedocuserie gaat over een anonieme beller die in tien jaar tijd verschillende lokale fastfoodrestaurants opbelde. In zijn verontrustende telefoontjes deed hij zich voor als agent en dwong hij de managers tot bizarre handelingen. In deze serie zie je hoe de politie alles op alles zette om de dader te ontmaskeren.

The Recruit (seizoen 1)

Noah Centineo uit To All the Boys I've Loved Before heeft de romantische comedy's achter zich gelaten. Hij is in de actieserie The Recruit (foto) te zien als jonge advocaat die aan de slag gaat bij de CIA. Hij krijgt gelijk een belangrijke zaak in zijn schoot geworpen en moet voorkomen dat een voormalige bron geheime informatie openbaar maakt.

Julestorm (seizoen 1)

Ida Elise Broch schitterde in de heerlijke kerstserie Hjem til jul en is deze december te zien in een nieuwe dramaserie over de feestdagen. In Julestorm, ook bekend als A Storm for Christmas, komen diverse mensen die elkaar niet kennen vast te zitten op een luchthaven. Ze kunnen niet naar huis en moeten Kerstmis met elkaar doorbrengen.

Sonic Prime (seizoen 1)

Videogameheld Sonic neemt het in deze animatieserie op tegen zijn grote rivaal Eggman. Wanneer Sonic in een gevecht botst met een speciale steen, wordt hij naar een ander universum geslingerd. Hier heerst Eggman met familie en al over al zijn onderdanen. Sonic moet al zijn vrienden bij elkaar brengen om de strijd met Eggman te winnen.

Films

Bardo, False Chronicle of a Handful or Truths (2022)

De Mexicaanse journalist en filmmaker Silverio (Daniel Giménez Cacho) woont in Los Angeles en heeft daar een succesvolle carrière. Om een prijs in ontvangst te nemen, keert hij terug naar Mexico, waar hij niet overal met open armen ontvangen wordt. Hij worstelt daardoor met zijn identiteit. Regisseur Alejandro González Iñárritu brengt deze innerlijke strijd op surrealistische wijze in beeld.

The Big 4 (2022)

In deze Indonesische actiefilm doet een politieagent onderzoek naar de moord op haar vader. Ze komt erachter dat hij een dubbelleven leidde als huurmoordenaar en een aantal leerlingen had. Als zijn protegés horen wat er is gebeurd, komen de gepensioneerde killers weer in actie om de dader te pakken.

Who Killed Santa? A Murderville Murder Mystery (2022)

In de comedyserie Murderville moet detective Terry Seattle (Will Arnett) iedere aflevering een moord oplossen. Hij wordt bijgestaan door Amerikaanse sterren die improviserend een handje helpen. In deze kerstspecial is - je raadt het al - de Kerstman vermoord. Samen met Maya Rudolph en Jason Bateman gaat Terry op zoek naar de dader.

The Volcano: Rescue From Whakaari (2022)

In 2019 barst voor de kust van Nieuw-Zeeland een vulkaan uit. 45 toeristen komen vast te zitten op een afgelegen eiland. Daarna volgen zenuwslopende uren waarin hulpverleners en de lokale bevolking alles op alles zetten om de toeristen te redden.

Özel Ders (2022)

In deze Turkse romcom, die ook bekendstaat als Private Lesson, doet student Azra zich voor als privélerares en geeft ze belangrijk levensadvies aan haar leerlingen. Ze ontfermt zich over een medestudent die advies wil over jongens. Dat is zo gemakkelijk nog niet, want ondertussen worstelt ze met haar eigen liefdesleven.

Deze films en series kwamen deze week ook naar Netflix:

10 december

Doctor G (2022)

Met Grote Blijdschap (2001)

The Greatest Painters of the World (2016)

Nevermind (2018)

11 december

Phileine Zegt Sorry (2003)

Prima di lunedì (2016)

Prípad mrtvého neboztíka (2020)

Restiamo amici (2019)

Si accettano miracoli (2015)

12 december

My Next Guest with David Letterman and Volodymyr Zelenskyy (2022)

13 december

Tom Papa: What a Day! (2022)

Behind Every Star (seizoen 1)

Gudetama: An Eggcellent Adventure (seizoen 1)

Single's Inferno (seizoen 2)

14 december

I Believe in Santa (2022)

Kangaroo Valley (2022)

Brokat (seizoen 1)

16 december

Paradise PD (seizoen 4)

Beast of Bengaluru Indian Predator (seizoen 1)

Cook at All Costs (seizoen 1)

Hell Dogs (2022)

Far From Home (seizoen 1)

Summer Job (seizoen 1)

Recollections Violet Evergarden (2022)

Masha en de Beer (seizoen 5)

