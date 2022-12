Pokémon-avontuur van Ash en Pikachu komt na 25 jaar ten einde

Animatieserie Pokémon gaat na vijfentwintig seizoenen verder zonder hoofdrolspeler Ash Ketchum en zijn Pokémon-vriendje Pikachu. Dat maakt The Pokémon Company vrijdag bekend. Volgend jaar komt er een nieuwe tv-serie met een nieuwe verhaallijn en andere trainers in de hoofdrol.

In de nieuwe reeks wordt in een paar speciale afleveringen stilgestaan bij het avontuur dat Pokémon-trainer Ash bijna 25 jaar lang op tv heeft beleefd. Ook komen bekende figuren van vroeger, zoals Ash' vrienden Misty en Brock, voorbij.

Het eerste Pokémon-seizoen, gebaseerd op de populaire videogame, was in 1997 in Japan voor het eerst op tv te zien. Hierin begon de jonge Ash Ketchum met zijn droom om de grootste Pokémon-trainer ooit te worden. In het recentste seizoen maakte hij die droom eindelijk waar door wereldkampioen te worden.