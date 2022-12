Vandaag 25 jaar geleden zagen bioscoopbezoekers voor het eerst hoe Rose en Jack verliefd worden aan boord van de Titanic, en hoe die liefde eindigt in het ijzige water waar het schip in zinkt. De film Titanic van James Cameron is de op twee na succesvolste film ooit gemaakt, won elf Oscars en wordt gezien als een klassieker. Toch had de film er bijna heel anders uitgezien.

James Cameron wist één ding zeker: hij zou nog eens een film maken over scheepswrakken. De regisseur heeft zijn leven lang al een fascinatie voor schepen die hun einde vinden op de bodem van de zee of oceaan. Daarom bracht hij zijn tijd vaak onder water door.

Een liefdestragedie bleek de perfecte manier om het verhaal van de Titanic te vertellen. Het schip zonk op 14 april 1912 naar de bodem van de Atlantische Oceaan met aan boord nog zo'n vijftienhonderd mensen.

Cameron was niet de eerste die een film over de RMS Titanic maakte, en ook niet de laatste. Maar hij is zeker de succesvolste. Dat kwam mede door het acteerwerk van Kate Winslet en Leonardo DiCaprio, die Rose en Jack speelden. Het tragische einde is tot op de dag van vandaag onderwerp van discussie: hadden Jack en Rose écht niet met z'n tweeën op dat stukje hout kunnen liggen?

25 jaar na het uitkomen van de film zijn Winslet en DiCaprio nog altijd met elkaar verbonden door de personages die ze speelden. Maar als het aan Cameron had gelegen, was het heel anders gegaan. Hij had al een acteur in zijn hoofd die Jack moest spelen: River Phoenix. Maar voordat de opnames ook maar in zicht kwamen, overleed de jonge acteur.

Te oud, te duur en geen zin in auditie

Daarna kwamen Matthew McConaughey, Jared Leto en Tom Cruise voorbij als potentiële Jacks. Maar McConaughey (toen midden twintig) was te oud, Leto weigerde auditie te doen en Cruise vroeg te veel geld. Ook DiCaprio wilde de rol eigenlijk niet en nam de auditie allesbehalve serieus, maar Cameron zag toch iets wat hem overtuigde.

Winslet moest de regisseur meerdere keren bellen en stuurde hem dagelijks brieven voordat ze maar op auditie mocht komen. Gwyneth Paltrow, Winona Ryder en Reese Witherspoon hadden de rol toen al geweigerd. Winslet bleef doorzetten en stuurde Cameron na haar auditie een roos. Haar doorzettingsvermogen en haar talent deden de regisseur uiteindelijk toch overstag gaan. Zo werd zij de Rose voor DiCaprio's Jack.

Dat Jack dood zou gaan, was nooit onderwerp van discussie. Maar tijdens opnames van de film was het échte einde nog heel anders. De film volgt een onderzoeksteam dat naar een kostbaar sieraad zoekt. Het team hoopt erachter te komen waar de ketting is gebleven door met een overlevende van de Titanic te praten.

Rose vertelt aan het team hoe ze verliefd werd op Jack, hoe de twee avonturen beleefden op het enorme schip en uiteindelijk hoe zij de ramp overleeft, maar hij niet. Na het verhaal van Rose staakt het team de zoektocht naar het kostbare sieraad. Zij blijkt het juweel al die tijd bij zich te hebben gedragen en gooit het in het water.

Kate Winslet in Titanic, met het sieraad 'The Heart of the Ocean' om haar nek. Foto: Getty Images

Totaal ander einde van de film

Bill Paxton, die een van de onderzoekers speelde, vertelde vlak voor zijn dood in 2017 aan Yahoo hoe de film eigenlijk had moeten eindigen. "Rose staat op de rand van het schip en wij rennen naar haar toe: 'Niet springen!' Dan blijkt dat ze het juweel al die tijd al had. 'Je weet niet wat er echt toe doet in het leven', zegt Rose dan tegen mijn personage, en gooit dat sieraad in het water. Voor mijn personage moest dat dan een soort openbaring zijn en daarom begin ik hard te lachen."

Het einde werd er niet sterker van, vond Paxton zelf ook. "Je had die onderzoekers helemaal niet nodig om het verhaal mooi af te ronden. Dat werd tijdens de montage heel duidelijk."