Henry Cavill legt rol van Superman neer

Henry Cavill zal zijn rol als Superman niet meer spelen. Dat maakt de 39-jarige acteur donderdag bekend op Instagram . Cavill speelde jarenlang de held in de bekende superheldenfilms.

De acteur vertelt donderdag dat hij na een gesprek met producenten Peter Safran en James Gunn tot deze conclusie is gekomen. De reden maakt hij niet bekend.

In oktober van dit jaar maakte Cavill bekend terug te komen in zijn rol als de superheld. Dat moest van de studio, zegt de acteur nu. Hij zegt dat het nieuws van zijn afzwaaien niet makkelijk te brengen is. "Maar zo is het leven."

Het rommelt al enige tijd rond DC Comics, het superheldenmerk van Warner waar Superman onder valt. De leiding is sinds kort in handen van Safran en Gunn, die eerder voor Marvel de Guardians of the Galaxy-reeks maakten. Recent wezen zij het oorspronkelijke plan voor Wonder Woman 3 af, waarna regisseur Patty Jenkins met de werkzaamheden stopte.

"James en Peter hebben een universum om te bouwen", concludeert Cavill, die een maand geleden aangaf met zijn hoofdrol van monsterjager Geralt of Rivia in The Witcher te stoppen.

Cavill vertolkte de rol van Clark Kent en de superheld nog in 2016 in de film Batman v Superman: Dawn of Justice. Hij was in 2013 voor het eerst te zien als Superman in de film Man of Steel.

De Instagram-aankondiging van Henry Cavill

