Acteur Henry Cavill keert toch niet terug als Superman

Henry Cavill stopt toch met zijn rol als Superman. Dat maakt de 39-jarige acteur donderdag bekend op Instagram . In oktober kondigde Cavill juist nog officieel zijn terugkeer als superheld aan.

De Brit maakt niet bekend wat de reden voor zijn besluit is. Wel laat de acteur weten dat hij dit nieuws deelt na een gesprek met producenten James Gunn en Peter Safran.

In oktober maakte Cavill nog zijn terugkeer als superheld bekend. Nu zegt de acteur dat hij dat moest doen van de filmstudio. Verder laat de Brit weten dat dit besluit niet makkelijk voor hem is. "Maar zo is het leven."

Gunn werkt aan een nieuw script voor Superman, meldt The Hollywood Reporter woensdag. Het verhaal zal gaan over de jonge jaren van de superheld. De producent zal hiervoor een andere acteur kiezen.

Het rommelt al enige tijd rond DC Comics, het superheldenmerk van Warner Bros. waar Superman onder valt. De leiding is sinds kort in handen van Safran en Gunn, die eerder de Guardians of the Galaxy-reeks voor Marvel maakten. Onlangs wezen de producers het oorspronkelijke plan voor Wonder Woman 3 af, waarna regisseur Patty Jenkins opstapte.

Cavill vertolkte de rol van Clark Kent en Superman nog in 2016 in de film Batman v Superman: Dawn of Justice. Hij was in 2013 voor het eerst te zien als Superman in de film Man of Steel.

Eind oktober werd ook bekend dat Cavill niet langer de hoofdrol van monsterjager Geralt of Rivia zal vertolken in The Witcher.

