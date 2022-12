Videogame God of War krijgt eigen serie op Amazon Prime

De populaire videogame God of War wordt verfilmd, meldt het Amerikaanse vakblad Variety . Op de streamingdienst Amazon Prime verschijnt een serie over het spel, waarin de speler moet vechten tegen mythische Griekse en Noorse goden en monsters.

Het is niet de eerste videogame waarvan een serie wordt gemaakt. Eerder gebeurde dat bij spellen als The Witcher (met Henry Cavill, die onlangs aankondigde te stoppen), Fallout en The Last Of Us.

God of War gaat over Kratos, ook wel de 'God of War' genoemd. Na de dood van zijn vrouw gaat hij in ballingschap in Noorwegen. Hier besluit hij samen met zijn vervreemde zoon Atreus de as van zijn vrouw van de hoogste berg te strooien, zoals zij had gewild. Onderweg komen ze mythische goden en monsters tegen die ze moeten verslaan.

We zijn benieuwd naar je mening over dit artikel. Klik hier om je feedback achter te laten in een korte vragenlijst van een minuut.

Aanbevolen artikelen