Hoe Ariana Grande de carrière van Jennifer Coolidge nieuw leven inblies

Ruim dertig jaar in het vak en dan pas pieken: Jennifer Coolidge heeft veel geduld gehad. De actrice won dit jaar een Emmy, speelt in twee extreem populaire series (The Watcher en The White Lotus) en werd bekroond tot 'Entertainer of the Year' door Entertainment Weekly. En dat terwijl Coolidge haar carrière tot een paar jaar geleden nog zou bestempelen als 'halfdood'.

"Jij bent de aanstichter geweest. Dat geloof ik echt. Als jij me geen rolletje had gegeven in Thank u, next, was ik niet geweest waar ik nu ben." Jennifer Coolidge (61) praat hier tegen haar goede vriendin Ariana Grande. De twee kennen elkaar sinds 2018 en de zangeres interviewt de actrice voor Entertainment Weekly. "Onzin", zegt Grande, maar Coolidge houdt vast aan haar uitspraak.

Dertig jaar geleden begint de carrière van Coolidge, met een kleine rol in de populaire sitcom Seinfeld. De dan dertigjarige actrice werkt aan allerlei kleinere projecten mee, maar wordt wereldberoemd als ze zes jaar later 'Stiffler's mom' speelt in American Pie (1999). De rol van cougar (een aantrekkelijke, onafhankelijke oudere vrouw die een (seksuele) relatie met een veel jongere man heeft) zit haar als gegoten. Haar komische timing en improvisatietalent maken de kleine bijrol een opvallende in de film en dus wordt ze teruggevraagd voor deel twee en deel drie.

Na American Pie volgen bijrollen in onder andere Legally Blonde en A Cinderella Story, maar een hoofdrol in de serie Desperate Housewives gaat aan haar neus voorbij. Twee seizoenen speelt ze mee in Joey, maar de serie over Joey Tribbiani uit Friends wordt van de buis gehaald vanwege tegenvallende kijkcijfers.

Jennifer Coolidge in American Pie, als Stiflers moeder. Foto: Getty Images

Rolletjes in Friends, Frasier en Sex and the City

In veel populaire series uit eind jaren negentig en begin 2000 heeft Coolidge wel een rolletje gehad. Ze speelt een vervelende vriendin van Phoebe en Monica in een aflevering van Friends, is te zien als de fysiotherapeut van Martin Crane in Frasier en speelt tassenontwerpster Victoria in een aflevering van Sex and the City. Maar een grote doorbraak blijft uit.

Pas in 2011 krijgt Coolidge weer een grote rol, als ze in het eerste seizoen van de serie 2 Broke Girls zo populair blijkt dat haar personage Sophie Kaczynski in de seizoenen erna een hoofdrol krijgt. Zes jaar lang speelt de actrice de Poolse buurvrouw van de andere twee hoofdpersonages.

Coolidge ziet haar rolletje in de clip bij Ariana Grande's Thank u, next als een keerpunt. In 2018 is ze in de videoclip te zien in een rol die refereert aan haar aandeel in de Legally Blonde-films. "Daardoor heb ik een kans gekregen om in Promising Young Woman te spelen", zegt Coolidge. De film wordt goed ontvangen en wint een Oscar voor beste scenario.

Rollen die ze nooit eerder mocht spelen worden mogelijk

Het opent deuren die tot nu toe gesloten bleven voor de actrice: ze krijgt een belangrijke rol in Netflix-serie The Watcher en is één van de hoofdpersonages in HBO-serie The White Lotus. "Iemand als Tanya (de rol die Coolidge speelt in The White Lotus) is een ingewikkeld, warrig mens. Zo'n rol mocht ik niet eerder spelen, nooit. En die enge Karen (Coolidge' personage in The Watcher). Zij was het tegenovergestelde van Tanya, echt een verschrikkelijk mens. Het waren twee fantastische kansen. Het heeft mijn leven helemaal veranderd."

Dat zie je terug in de lijst van prijzen die de actrice gewonnen heeft: afgezien van een Teen Choice Award in 2005 een Drama Desk Award in 2003 en een oeuvreprijs van een klein festival in 2015, zijn al haar prijzen van de laatste twee jaar.

Coolidge maakt nu wederom kans haar eerste Golden Globe te winnen en heeft dus al een Emmy op zak. Aan The Hollywood Reporter vertelt ze dat ze nooit had verwacht te zijn waar ze nu is. "Ik had het niet eens op een lijstje gezet van dingen die misschien wel eens zouden kunnen gebeuren, zo klein was de kans. Ik kan er met mijn hoofd nog steeds niet bij hoe goed het nu gaat. En ik ben er ongelofelijk dankbaar voor."

