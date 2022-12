Top Gear-presentator Andrew Flintoff raakt gewond bij ongeluk tijdens opnames

Presentator Andrew 'Freddie' Flintoff is dinsdag tijdens opnames van Top Gear gewond geraakt. Op de testbaan van het Britse autoprogramma in Surrey raakte hij betrokken bij een ongeluk, meldt BBC News . Zijn verwondingen zijn niet levensbedreigend.

Of Flintoff zelf achter het stuur zat, is niet bekendgemaakt. Op het moment van het ongeluk reed het voertuig niet met hoge snelheid.

Flintoff is ter plekke behandeld en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. "We zullen later meer details delen", zegt een woordvoerder van de BBC.

Dit is niet zijn eerste ongeluk tijdens opnames van Top Gear. De oud-cricketspeler raakte in september 2019 tijdens het filmen van een race betrokken bij een ongeluk. Toen raakte hij niet gewond.

Toenmalig Top Gear-presentator Richard Hammond had in 2006 minder geluk. Tijdens een proefrit crashte de raketauto waar hij in reed. Daarna lag de presentator enkele weken in coma.