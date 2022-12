Speelfilm over toeslagenschandaal in de maak

Delen via E-mail

Producent Keplerfilm en regisseur Stijn Bouma werken aan een film over het toeslagenschandaal. De opnames van de film, die Oostvaarders gaat heten, moeten volgens NRC halverwege 2023 van start gaan.

De film gaat over een vrouw die de grip op haar leven verliest door schulden die ze als gedupeerde opbouwt. Haar tegenspeler is een rechercheur die tot het uiterste gaat om de vermeende fraude van toeslagenouders aan te tonen.

In 2017 kwam het toeslagenschandaal aan het licht. Gedupeerden kwamen in grote financiële problemen doordat ze door een onterechte verdenking van fraude kinderopvangtoeslag terug moesten betalen of omdat hun toeslag onterecht werd stopgezet.