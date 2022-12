Golden Globe-nominaties bekend: The Banshees of Inisherin is grote kanshebber

De zwarte komedie The Banshees of Inisherin heeft dit jaar de meeste Golden Globe-nominaties ontvangen. De film, met in de hoofdrollen Colin Farrell en Brendan Gleeson, is genomineerd in acht categorieën. De actiecomedy Everything Everywhere All At Once, met actrice Michelle Yeoh in de hoofdrol, ontving zes nominaties.

The Banshees of Inisherin gaat over een levenslange vriendschap die plotseling wordt verbroken, met alle gevolgen van dien. De film is onder meer genomineerd als beste in de categorieën comedy, regisseur, scenario en acteur (Farrell). Andere films die in de race zijn voor beste comedy zijn de satire Triangle of Sadness, Glass Onion: A Knives Out Mystery en Babylon.

In de categorie beste drama gaat de strijd tussen Avatar: The Way of Water, Elvis, The Fabelmans, Tár en Top Gun: Maverick.

In de categorie beste acteur in een komedie zijn er naast Farrell nominaties voor onder anderen Daniel Craig (Glass Onion) en Ralph Fiennes (The Menu). Bij de actrices in een comedy zijn Michelle Yeoh, Emma Thompson (Good luck to you, Leo Grande) en Anya Taylor-Joy (The Menu) grote kanshebbers.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Op de prijs voor acteurs in een dramafilm maken onder anderen Austin Butler (Elvis), Brendan Fraser (The Whale) en Hugh Jackman (The Son) een kans. Actrices in een dramafilm die strijden om de eer, zijn onder anderen Cate Blanchett (Tár), Olivia Colman (Empire of Light) en Viola Davis (The Woman King).

De Golden Globes worden 10 januari uitgereikt. De prijsuitreiking is na een afwezigheid van een jaar weer te zien op televisie. NBC liet vorig jaar weten de uitreiking van de film- en televisieprijzen niet te willen uitzenden vanwege kritiek op de diversiteit van de Hollywood Foreign Press Association (HFPA), de organisatie van de Golden Globes. Die bepaalt elk jaar wie de prestigieuze prijzen winnen.

Aanbevolen artikelen