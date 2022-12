Triangle of Sadness grote winnaar bij European Film Awards

De film Triangle of Sadness heeft de European Film Award (EFA) voor beste film gewonnen. Regisseur Ruben Östlund won voor deze satire over een luxe cruise ook de prijs voor beste regie. De uitreiking van de 'Europese Oscars' vond plaats in de IJslandse hoofdstad Reykjavik.

Triangle of Sadness won nog meer prijzen. Zo ging de prijs voor beste acteur naar Zlatko Buric. Hij speelt een ondernemer die tijdens de cruise ruzie maakt met onder meer de communistische kapitein over kapitalisme. Ook het scenario van deze film viel in de prijzen.

De prijs voor beste actrice ging naar Vicky Krieps voor haar rol als de Oostenrijkse keizerin Elisabeth (Sissi) in Corsage.

De Nederlandse familiefilm Knor was genomineerd voor de beste Europese animatiefilm. Maar de prijs werd gewonnen door de Frans-Italiaanse film No Dogs or Italians Allowed.

Knor gaat over het meisje Babs. Zij krijgt voor haar negende verjaardag van haar opa uit Amerika het varkentje Knor cadeau. Haar ouders zijn daar niet zo blij mee, maar Babs mag het diertje houden op voorwaarde dat Knor een puppycursus volgt. Eerder won Knor al drie Gouden Kalveren en werd de film gekozen als Nederlandse inzending voor de Oscar voor beste lange animatie.

