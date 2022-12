Taylor Swift gaat haar eerste film regisseren

Taylor Swift wordt filmregisseur. De zangeres nam al eens in de regiestoel plaats voor haar eigen videoclips, maar nu gaat ze een volledige film maken waarvan ze zelf het script heeft geschreven, meldt The Hollywood Reporter

Swift gaat de film maken met filmmaatschappij Searchlight Pictures. "Taylor is een verhalenverteller die maar eens in een generatie voorkomt. Het is een eer om met haar samen te werken aan deze spannende, nieuwe creatieve reis van haar", laten de studiobazen van Searchlight weten.

Swift schreef en regisseerde vorig jaar al de korte film bij haar nummer All Too Well. Ze nam dat nummer opnieuw op in een tien minuten durende versie voor het album Red (Taylor's Version). Stranger Things-actrice Sadie Sink speelt de hoofdrol in de video. De korte film werd vertoond op verschillende filmfestivals.

Naast haar eigen videoclips was Swift in de afgelopen jaren ook als actrice in enkele films te zien. Zo speelde ze in Cats (2019) en Amsterdam (2022).

