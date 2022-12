Nieuw op Netflix: deze films en series verschenen deze week

Elke week breidt Netflix het aanbod verder uit met veel nieuwe series en films. Met deze week: het negende seizoen van The Blacklist, de animatiefilm Guillermo del Toro's Pinocchio en de veelbesproken docuserie Harry & Meghan.

The Blacklist (seizoen 9) Acht seizoenen lang werkte FBI-agent Elizabeth Keen (Megan Boone) samen met voormalig topcrimineel Raymond 'Red' Reddington (James Spader) om misdadigers op te pakken. Dat kostte Elizabeth haar leven. In het negende seizoen gaat Red op zoek naar de dader.

Harry & Meghan (deel 1) In het recentste seizoen van The Crown werd aandacht besteed aan de schandalen rondom het huwelijk van prinses Diana. Prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle doen nu ook een boekje open over het Britse koningshuis. Het stel verhuisde naar de Verenigde Staten en gaf hun actieve rol als leden van het koningshuis op. Dit zorgde voor veel ophef. In deze tweedelige documentaireserie vertellen de twee hun kant van het verhaal.

Too Hot To Handle (seizoen 4)

In Too Hot To Handle wordt een aantal vrijgezelle mannen en vrouwen op een eiland bij elkaar gezet. Daar moeten ze opdrachten doen om elkaar beter te leren kennen. De singles mogen geen seks hebben met elkaar, want dan gaat er een bedrag van de hoofdprijs van 100.000 euro af.