Wonder Woman 3 op losse schroeven door opstappen regisseur Patty Jenkins

Het is onzeker of het derde deel in de Wonder Woman-reeks nog doorgaat. Regisseur Patty Jenkins is opgestapt nadat zij met studio Warner Bros. was gebotst over haar plannen voor de film, meldt The Hollywood Reporter op basis van diverse bronnen.

Dit betekent in ieder geval dat de Wonder Woman 3-versie die Jenkins voor ogen had er niet zal komen. Het script dat zij voor de film indiende kwam niet overeen met de plannen van de studio.

De regisseur maakte wel de eerste twee films over de door Gal Gadot vertolkte superheldin. Het Nederlandse model Doutzen Kroes had in beide films een bijrolletje.

Het rommelt al enige tijd rond DC Comics, het superheldenmerk van Warner. De leiding is sinds kort in handen van Peter Safran en James Gunn, die eerder voor Marvel de Guardians of the Galaxy-reeks maakten.

Safran en Gunn zijn bezig een plan uit te stippelen voor de nieuwe koers van DC Comics, waardoor veel projecten die al aangekondigd waren opeens onzeker zijn geworden.

Het is ook onduidelijk wat er nu met andere films uit de Wonder Woman-serie gebeurt, zoals de geplande spin-off Amazones. Warner wilde niet reageren.

