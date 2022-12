Romantische kerstfilm The Holiday krijgt toch géén vervolg: 'Sorry'

Hoofdrolspeler Kate Winslet en een van de makers ontkennen geruchten dat de bekende kerstfilm The Holiday een vervolg krijgt, meldt Variety dinsdag. Eerder berichtte The Sun dat dit wel zo was. NU.nl nam dat bericht over.

Volgens The Sun hadden alle hoofdrolspelers de komst van het vervolg bevestigd. Dit blijkt dus niet te kloppen.

"Ik heb er iets over gelezen, maar het is de eerste keer dat ik erover hoor", zei hoofdrolspeler Winslet tegen People Magazine over de geruchten. "Ik kan je beloven dat niemand met mij hierover een gesprek is aangegaan. Met de hand op mijn hart: dat is nooit besproken."

Nancy Meyers, een van de makers, schreef op Instagram: "Zo veel dm's hierover. Sorry, maar het is niet waar."

The Holiday kwam uit in 2006. De film gaat over Amanda (Cameron Diaz) en Iris (Winslet) die van huis ruilen. Iris brengt de feestdagen door in Hollywood, terwijl Amanda logeert in de cottage van Iris in Engeland.

