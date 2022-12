Romantische kerstfilm The Holiday krijgt na zeventien jaar een vervolg

De bekende kerstfilm The Holiday krijgt volgens The Sun na zeventien jaar een vervolg. Hoofdrolspelers Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law en Jack Black zouden ook in het tweede deel te zien zijn.

De opnames vinden in 2023 plaats. De romantische comedy wordt opgenomen in verschillende Europese landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk.

The Holiday kwam uit in 2006. De film gaat over Amanda (Diaz) en Iris (Winslet) die van huis ruilen. Iris brengt de feestdagen door in Hollywood, terwijl Amanda logeert in de cottage van Iris in Engeland.