Twin Peaks-acteur Al Strobel (83) overleden

De Amerikaanse acteur Al Strobel is op 83-jarige leeftijd overleden. Hij is vooral bekend als The One Armed Man in de tv-serie Twin Peaks. Producent Sabrina Sutherland liet namens Strobels familie aan Amerikaanse media weten dat de acteur vrijdag is overleden.

Strobel, die zijn arm op zeventienjarige leeftijd verloor bij een auto-ongeluk, was in 1989 te zien in de eerste aflevering van Twin Peaks.

In tien afleveringen van de serie van David Lynch speelde hij Philip Gerard, ook wel The One Armed Man genoemd. Dat was een personage dat zijn eigen arm had afgehakt om te voorkomen dat duistere krachten zijn lichaam konden binnendringen. Een van zijn bekendste scènes is een voordracht van een gedicht met daarin de woorden "fire, walk with me".

De rol van Gerard vertolkte Strobel ook in de film Twin Peaks: Fire Walk With Me. Hij keerde ook terug voor de reboot van de serie in 2017.

