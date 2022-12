Nieuw op Netflix: deze films en series verschenen deze week

Elke week breidt Netflix het aanbod verder uit met veel nieuwe series en films. Met deze week: het tweede seizoen van Firefly Lane, fantasyfilm Troll en het moordmysterie Glass Onion: A Knives Out Mystery met Daniel Craig.

Series

Firefly Lane (seizoen 2)

In het tweede seizoen gaat het verhaal van Tully (Katherine Heigl) en Kate (Sarah Chalke) verder en wordt duidelijk waarom er een einde is gekomen aan hun vriendschap. Ook is te zien hoe Tully haar eigen carrière weer probeert op te bouwen nadat ze stopte met haar talkshow. En Kate doet haar best om te zorgen voor haar partner Johnny na zijn ongeval in Irak.

Crime Scene: The Texas Killing Fields (seizoen 1)

Joe Berlinger, bekend als regisseur van Conversations with a Killer, neemt de kijker in deze docuserie mee in het verhaal van The Texas Killing Fields, waar vier jonge vrouwen op mysterieuze wijze om het leven zijn gebracht. De moorden hebben iets weg van rituele offers, maar mogelijke daders worden niet gevonden.

Hot Skull (seizoen 1)

Deze Turkse serie speelt zich af in een dystopische wereld waarin een ziekte zich door middel van verbale communicatie verspreidt. De hersenen kunnen alle geluiden niet meer aan, waardoor mensen tot krankzinnigheid worden gedreven. Linguïstisch deskundige Murat Siyavus (Osman Sonant) wordt ingeschakeld om een medicijn te vinden en de pandemie te stoppen.

Films

Lady Chatterley's Lover (2022)

De rijke Lady Chatterley (Emma Corrin) zit vast in een ongelukkig huwelijk. Ze ontmoet jachtopziener Oliver (Jack O'Connell) en de twee krijgen een affaire. Wanneer ze ook verliefd op elkaar worden, moet Lady Chatterley kiezen tussen haar luxeleventje en de liefde.

Troll (2022)

Duizend jaar geleden leefden er volgens deze film trollen in Noorwegen. Sindsdien zijn ze spoorloos verdwenen. Totdat een reusachtige trol door een explosie woedend ontwaakt. Om te voorkomen dat hij Oslo bereikt en meer slachtoffers maakt, wordt de hulp ingeroepen van paleontoloog Nore Tideman (Ine Marie Wilmann).

Glass Onion: A Knives Out Mystery (2019)

Daniel Craig is privédetective Benoit Blanc in dit komedische moordmysterie. De welgestelde familie Thrombey komt bij elkaar om de 85e verjaardag van het steenrijke familiehoofd Harlan te vieren. De volgende ochtend treft de huishoudster de man dood aan. Politieagenten Elliott (LaKeith Lee Stanfield) en Wagner (Noah Segan) denken aan zelfmoord, maar niet iedereen is daarvan overtuigd. Benoit wordt ingeschakeld om de onderste steen boven te krijgen.

Warriors of the Future (2022)

In deze futuristische sciencefictionfilm uit Hongkong wordt de aarde aangevallen door buitenaardse wezens. Een groep militairen wordt samengesteld om de aanval in te zetten. In mechanische pakken gaan de soldaten de strijd aan om de mensheid te redden.

Sr. (2022)

Vrijwel iedereen kent Robert Downey jr. door films als Sherlock Holmes en Iron Man, maar wie was Robert Downey sr.? In de documentaire laat Downey Jr. zien wie zijn vader is en wat deze regisseur voor de filmindustrie heeft betekend. Vader en zoon blijken de liefde voor Hollywood met elkaar te delen.

Scrooge: A Christmas Carol (2022)

Deze kerstklassieker kent veel versies. In de jaren zeventig speelde Albert Finney de chagrijnige Ebenezer Scrooge en in 2009 stapte Jim Carrey in zijn schoenen. In deze animatiefilm is het Luke Evans die de stem van de oude vrek inspreekt. Op Kerstavond komen drie geesten langs om Scrooge mee te nemen op een tocht langs het verleden, het heden en de toekomst. Daarmee proberen ze hem wat empathie voor zijn medemens bij te brengen.

