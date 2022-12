Squid Game-acteur in februari voor rechter wegens seksueel wangedrag

Squid Game-acteur O Yeong-su moet in februari voor de rechter verschijnen na een aanklacht wegens seksueel wangedrag, meldt AP. De 78-jarige Zuid-Koreaan werd vorige week aangeklaagd door een vrouw die hij in 2017 onzedelijk zou hebben betast.

Het vermeende slachtoffer had in 2021 al een aanklacht ingediend, maar de politie sloot de zaak in april van dit jaar. Later werd het onderzoek op verzoek van het slachtoffer hervat. De acteur zou de beschuldigingen tijdens het onderzoek hebben ontkend, meldde het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap eerder.