Een rode loper werd onlangs gesloten omdat zijn (jonge) fans té wild van hem werden. Timothée Chalamet is in enkele jaren uitgegroeid tot een fenomeen. Tieneridolen kiezen vaak voor charmante en veilige rollen, maar de acteur is in zijn nieuwe film Bones and All te zien als kannibaal. Hij denkt buiten de kaders en dat is onderdeel van zijn aantrekkingskracht.

Chalamet die zijn tanden zet in de huid van zijn net om het leven gebrachte slachtoffer, zijn gezicht onder het bloed. Het is niet direct het beeld dat je verwacht bij een acteur die harten op hol brengt. De zwervende kannibaal die op het randje van de samenleving leeft in Bones and All is misschien wel Chalamets rauwste rol tot nu toe. Maar prinsachtige personages in voorspelbare romantische comedy's stonden al nooit op zijn radar.

De nu 26-jarige acteur is al vroeg in zijn tienerjaren op televisie en het witte doek te bewonderen, met rollen in Homeland en Interstellar. Zijn grote doorbraak volgt in 2017 met de hoofdrol in het romantische drama Call Me By Your Name. Chalamet speelt Elio, een zeventienjarige student die verliefd wordt op de acht jaar oudere onderzoeksassistent van zijn vader. Met zijn rol wordt Chamalet als een van de jongste acteurs ooit genomineerd voor een Oscar. De film groeit uit tot een klassieker en maakt van de acteur een fenomeen.

Na zo'n doorbraak ligt het in de lijn der verwachting dat Chalamet daarna in blockbusters verschijnt. Toch kiest hij een ander pad. De acteur gaat over het algemeen voor kleinere filmproducties en heeft er totaal geen moeite mee om een bijrol te spelen. Zo is hij te zien naast Saoirse Ronan in Lady Bird en Little Women van regisseur Greta Gerwig. Ook speelde hij kleinere rollen in films als A Rainy Day in New York (Woody Allen) en The French Dispatch (Wes Anderson). In de Netflix-film Don't Look Up met Jennifer Lawrence en Leonardo DiCaprio verschijnt Chalamet pas ver in de tweede helft van de film voor het eerst.

Chalamet wil alles uitproberen

Zijn eerste hoofdrol sinds Call Me By Your Name speelt Chalamet in Beautiful Boy. Wederom kiest hij geen voor de hand liggende rol: een aan harddrugs verslaafde zoon die zijn vader (gespeeld door Steve Carell) tot wanhoop drijft. "Om de creatieve bal aan het rollen te houden, moet je tot op zekere hoogte onwetend blijven over de manier waarop het publiek je ziet", zegt hij over de rollen die hij kiest en hoe hij deze invult. "Het is een combinatie van geluk en het krijgen van goed advies vroeg in mijn carrière, zodat ik niet in een hokje ben beland."

Na meerdere kleinere projecten kiest de acteur in 2021 toch voor een blockbuster: Dune. Hij neemt de rol van Paul Atreides op zich in de verfilming van het boek uit de jaren zestig over de strijd tussen machtige families in de ruimte. Van de goed ontvangen film verschijnt volgend jaar deel twee, wederom met Chalamet.

In 2023 is hij ook in de bioscoop te zien als chocolatier Willy Wonka in Wonka, over de jonge jaren van het personage uit het boek Charlie and the Chocolate Factory. Verwachtingen voor de film, waarin Chalamet voor het eerst zingend en dansend te zien is, zijn hooggespannen. Wonka wordt gemaakt met Paddington-regisseur Paul King aan het roer.

De film zal hoe dan ook een schril contrast zijn met het grauwe Bones and All, van Call Me By Your Name-regisseur Luca Guadagnino, dat nu in de bioscoop draait. Waarom Chalamet de rol als kannibaal met beide handen aangreep? "Het maakte me enthousiast, omdat het zo anders is dan de eerste film die ik met Luca deed", vertelt hij in gesprek met Variety. "De basis van het personage was er al, maar er miste nog richting." Guadagnino moedigde Chalamet aan om samen met screenwriter David Kajganich invulling te geven aan het personage. En bij deze film is de acteur ook voor de eerste keer verbonden als producent.

Chalamet houdt zijn carrièretouwtjes graag in handen. Hij kiest zorgvuldig hoe hij zich presenteert aan het publiek, waarbij hij zich niet laat leiden door het dikste salaris of de meeste schermtijd. "De droom van een artiest is om van alles uit te proberen, weet je?" zegt de acteur, die buiten de filmset een zo normaal mogelijk leven probeert te leiden en zich in interviews niet uitlaat over bijvoorbeeld zijn liefdesleven. "Ik realiseer me nu dat je best een saai privéleven kan leiden, terwijl je leven als artiest buitengewoon is."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.