Recensieoverzicht Bones and All: 'Horrorfabel, liefdesverhaal en ruige roadmovie'

Bones and All gaat over twee jonge kannibalen (gespeeld door Taylor Russell en Timothée Chalamet) die door het Midden-Westen trekken op zoek zijn naar mensenvlees. De film heeft gruwelijke bloederige scènes. Toch wordt Bones and All ook de meest romantische film van 2022 genoemd.

De Volkskrant - drie sterren

"Het slaapfeestje waarop de hel losbarst oogt in eerste instantie idyllisch op een manier zoals tegenwoordig alleen Luca Guadagnino dat kan filmen. De achttienjarige Maren (Taylor Russell) keuvelt onbekommerd met een schoolvriendin onder een glazen tafel - wij kijken mee van bovenaf. Alles is hier goed. Tot Maren een vinger van die vriendin afkluift en halsoverkop terugrent naar huis."

"Guadagnino lardeert zijn rusteloze roadmovie met zijn inmiddels typerende fascinaties en specialiteiten. De zoekende romantiek en tederheid van superhit Call Me by Your Name: check. Het buitenbeentjesperspectief van zijn serie We Are Who We Are: duidelijk aanwezig. Zijn enthousiaste voorliefde voor het groteske en weerzinwekkende: bloed en ingewanden gutsen over het doek. Dat resulteert in een variant op de romantische en sensuele horror die we kennen van vampierfilms."

NRC - vier sterren

"Bones and All is de verfilming van het gelijknamige jongvolwassenenboek uit 2015 van Camille DeAngelis. Het verhaal speelt zich eind jaren tachtig af, het tijdperk van president Reagan. Op de soundtrack is onder meer Joy Divisions doemvolle Atmosphere te horen, dat perfect de zwart-romantische gevoelens onderstreept van de gekwelde hoofdpersonen, door hun honger naar mensenvlees verschoppelingen."

"Bones and All is vooral meerduidig. Lee is biseksueel, waardoor je makkelijk een 'queer'-interpretatie op de film kunt plakken, met kannibalisme als symbool voor 'afwijkende' seksualiteit. En met de non-eater als 'groupie', gefascineerd door kannibalen, een sterke metafoor voor de hetero die wel eens wil experimenteren met homoseksualiteit."

Trouw - vier sterren

"Er zit iets gemakzuchtigs in Bones and All, Luca Guadagnino's kannibalenromance. En toch is het een fascinerende coming-of-agefilm, juist vanwege die mix van genres. Het is een roadmovie door het Amerika van de jaren tachtig én een ontroerende tienerromance én er staat mensenvlees op het menu."

"Ondanks hun scherpe tanden vormen de twee hoofdrolspelers een aandoenlijk stel en het is die combinatie van harde en zachte tonen die de film interessant maakt. Je gruwelt van hun dieet maar kunt niet wachten tot ze elkaar die eerste kus geven. Gedoemde koningskinderen, losgezongen van de wereld, gedwongen andere eenzame zielen te verslinden om te overleven."

AD - vier sterren

"Bones and All is een horrorfabel, een liefdesverhaal en een ruige roadmovie ineen. Schokkend én schaamteloos romantisch. Het zijn harde tegenstellingen die voor verwarring zorgen in de hoofden van deze (en misschien wel alle) onzekere, ontdekkende jongeren. Opvallend genoeg botst in de film zelf het een nooit met het ander. Dankzij Guadagnino's empathische regie voelt alles als één logisch, meeslepend geheel."

