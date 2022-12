Verkrachtingszaak van acteur Danny Masterson ongeldig verklaard

De rechter heeft woensdag het proces nietig verklaard waarin acteur Danny Masterson werd aangeklaagd voor verkrachting. De reden is dat de juryleden niet tot een unaniem oordeel kwamen. De aanklagers moeten nu beslissen of zij een nieuwe zaak starten tegen de That '70s Show-acteur.

De rechtszaak tegen Masterson ging vorige maand van start in Los Angeles. Twee weken geleden hielden de aanklagers en de advocaten hun slotpleidooien en begon de jury aan het beraad. De 46-jarige acteur, die zegt onschuldig te zijn, heeft zelf niet getuigd. De drie anonieme vrouwen die hem beschuldigen van verkrachting hebben wel getuigd tijdens het proces.

De vrouwen zeggen tussen 2001 en 2003 te zijn verkracht door Masterson. Zij waren toen lid van de Scientology-kerk. De acteur is dat nog steeds. Twee van de drie vrouwen zeggen dat de kerk ze actief heeft geprobeerd tegen te houden om naar buiten te treden met hun verhaal. Ook zouden ze door Scientology zijn lastiggevallen sinds ze in 2016 naar de politie stapten om aangifte te doen van verkrachting.

De advocaat van Masterson zegt op zijn beurt dat de kerk geen rol speelt in deze zaak en dat de naam niet eens genoemd zou moeten worden in de rechtszaal. Eerder voerden de advocaten van de acteur aan dat de zaak moest afgewezen omdat de vermeende verkrachtingen plaatsvonden buiten de verjaringstermijn.

