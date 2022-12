Regisseur Ang Lee werkt aan film over acteur Bruce Lee

Regisseur Ang Lee werkt aan een filmbiografie over het leven en werk van de Chinees-Amerikaanse acteur Bruce Lee. De zoon van de regisseur, Mason Lee, speelt de hoofdrol in de film.

Ang Lee heeft onder meer de films Life of Pi en Brokeback Mountain op zijn naam staan. Met de film over Bruce Lee gaat volgens de regisseur een langgekoesterde wens van hem in vervulling.

"Bruce Lee was een brug tussen Oost en West die de wereld Kung Fu heeft laten kennen. Hij was een deskundige in de vechtsport en een iconische acteur die martial arts en actiefilms heeft gerevolutioneerd", aldus de Oscarwinnaar. "Ik ben zeer gedreven om het verhaal van dit briljante, unieke mens te vertellen."

Tot zijn grote filmhits behoren Fist of Fury, Enter the Dragon en Way of the Dragon. Ook speelde hij de hoofdrol in de tv-serie The Green Hornet. Dankzij Lee werden martial arts mateloos populair.