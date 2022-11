Nieuwe serie Wednesday breekt Netflix-record in eerste week

De nieuwe Netflix-serie Wednesday is sinds de première op woensdag massaal bekeken op Netflix. Abonnees van de streamingdienst keken in de eerste week in totaal ruim 341 miljoen uur naar de serie, meldt entertainmentsite Deadline . Dat is een record voor een Engelstalige serie op de streamingdienst.

Het vierde seizoen van Stranger Things vestigde eerder dit jaar het vorige record voor een Engelstalige serie. De serie trok in de eerste week van het vierde seizoen in totaal 335 miljoen kijkuren.

De serie Wednesday van regisseur Tim Burton gaat over de dochter van het bekende griezelgezin Addams. De titelrol wordt gespeeld door Jenna Ortega, die eerder te zien was in de series Jane the Virgin en You. Catherine Zeta-Jones en Luis Guzmán spelen haar ouders Morticia en Gomez Addams.