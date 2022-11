Fame-zangeres Irene Cara overleden op 63-jarige leeftijd

Irene Cara is overleden op 63-jarige leeftijd. De Amerikaanse zangeres en actrice was vooral bekend van de titelsongs van de films Fame en Flashdance, waarmee ze in de jaren tachtig grote hits scoorde. De doodsoorzaak is nog onbekend. Ze is overleden in haar woning in de staat Florida, meldt haar publicist zaterdag.

Cara werd begin jaren tachtig in één klap wereldberoemd door haar rol als Coco Hernandez in de musicalfilm Fame, waarvoor ze ook de soundtrack verzorgde. Het leverde haar destijds twee Grammy Awards op. Het liedje werd een nummer 1-hit in Nederland.

Ze zong enkele jaren later ook de titelsong van Flashdance, ook wel bekend als What A Feeling. Cara kreeg ook daar een Grammy voor en werd zelfs onderscheiden met een Oscar voor de beste originele song. Ook dat nummer werd een wereldwijde hit.

Na deze twee successen speelde Cara nog in diverse films en tv-series, maar ze werd nooit meer zo succesvol. De laatste jaren leefde ze een teruggetrokken bestaan. Volgens haar publicist zal de zangeres en actrice "voor altijd voortleven door haar muziek en films".

Aanbevolen artikelen