The Addams Family kent vele versies, maar zelden zo geprezen als Wednesday

Elke generatie kent zijn eigen versie van The Addams Family. Of het nu de stripverhalen zijn waar het mee begon, de tv-serie uit de jaren zestig of de latere filmreeks. De pogingen om de duistere, steenrijke familie weer aan de man te brengen waren door de jaren heen niet altijd even succesvol. Daar brengt Netflix nu verandering in met Wednesday, een serie over de dochter uit het gezin. Ze wordt met open armen ontvangen.

"Er schuilt altijd gevaar in het opnieuw interpreteren van een geliefd instituut uit de popcultuur zoals The Addams Family. Maar Wednesday is op elk niveau briljant. Het personage hoeft zich geen zorgen te maken dat haar reputatie wordt besmeurd", concludeert The Los Angeles Times in een jubelende recensie van de nieuwe serie waarvan Tim Burton de helft regisseerde. De recensies gaan van gematigd positief tot uitzinnig, wat zeker niet van alle reïncarnaties van The Addams Family gezegd kan worden.

Wednesday draait om Wednesday Addams, de dochter van het even beroemde als beruchte gezin. Nadat ze van school wordt gestuurd voor een aanval op de pestkoppen van haar broertje Pugsley moet ze naar een kostschool. Op deze school vol monsterlijke buitenbeentjes is ze getuige van meerdere moorden. Jenna Ortega, die je kunt kennen uit het tweede seizoen van You of de film Scream 5, neemt de hoofdrol op zich.

Begonnen als stripverhaal, populair gemaakt in sitcom

Het publiek maakt in 1938 voor het eerst kennis met The Addams Family. De familie is bedacht door striptekenaar Charles Addams als satire op de zogenaamd perfecte Amerikaanse familie van de twintigste eeuw. De stripverhalen worden destijds voornamelijk gepubliceerd in The New Yorker.

De familie bereikt grote populariteit in de jaren zestig, als er een sitcom wordt gemaakt van de stripserie. De komische serie die nog in zwartwit is opgenomen, zet de standaard voor alle verfilmingen en adaptaties die later verschijnen. De reeks groeit uit tot een cultureel fenomeen en is anno 2022 nog steeds niet vergeten.

Na de vele herhalingen van de serie verschijnt er in 1973 nieuwe Addams Family-content. Dan begint een animatieserie die ook de naam The Addams Family draagt. Het blijft echter bij één seizoen en de culturele status van de sitcom wordt absoluut niet geëvenaard.

De cast uit The Addams Family uit 1964. Foto: Getty Images

Introductie in de bioscoop

In de jaren negentig is er sprake van een succesvollere herleving van The Addams Family - ditmaal niet in de huiskamer, maar in de bioscoopzaal. In 1991 verschijnt de film met in de hoofdrollen onder anderen Anjelica Huston, Raul Julia en Christina Ricci. De film wordt een groot financieel succes en brengt maar liefst 191 miljoen dollar op.

De recensies zijn alleen niet zo positief. Het acteren en de visuele effecten worden geprezen, maar het script blijft achter, luidt de conclusie. In 1993 volgt de sequel Addams Family Values, die het commercieel beduidend minder doet (111 miljoen dollar), maar iets betere recensies ontvangt. De films zijn nog steeds geregeld te zien en hebben in de vorm van gifs en bekende oneliners een plekje in de popcultuur gekregen.

Christina Ricci vertolkte in de film uit 1991 de rol van Wednesday Addams. Foto: BrunoPress

Van animatie naar Netflix

In 2019 proberen filmmakers Conrad Vernon en Greg Tieman de franchise nieuw leven in te blazen met een animatiefilm. De film boekt een winst van ruim 200 miljoen dollar, en dus kan een vervolg niet uitblijven.

Maar de recensenten worden er minder warm van. Beide films worden vooral geprezen om de stemmencast met beroemdheden Charlize Theron en Bette Midler. Maar critici vinden dat de films weinig toevoegen aan de verhalen die al zijn verteld rondom Amerika's favoriete buitenbeentjesfamilie.

Het lijkt erop dat de familie Addams met Wednesday eindelijk weer een succes op alle vlakken in handen heeft. De makers hebben ervoor gekozen niet voort te borduren op bekende verhaaltjes. In plaats daarvan staat nu één personage centraal, en bovendien niet in de bekende setting van het spookhuis waar de familie woont.

Dat betaalt zich uit door binnen een paar dagen al op de eerste plek te belanden in de lijst van best bekeken content op Netflix, hoge waarderingen op filmsites als IMDb en vooral lovende kritieken.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen