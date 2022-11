Nieuw op Netflix: deze films en series verschenen deze week

Elke week breidt Netflix het aanbod verder uit met veel nieuwe series en films. Met deze week: de nieuwe Netflix-serie: Wednesday, de docu Ghislaine Maxwell: Filthy Rich, folk-horror Midsommar en meer.

Series

Under The Queen's Umbrella (seizoen 1)

We kennen tegenwoordig genoeg Westerse koninklijke drama's. In deze Zuid-Koreaanse uitvoering zien we hoe koningin Hwaryeong (Kim Hye Soo) haar zoons in het gareel probeert te krijgen om ze klaar te stomen voor het koningschap. Ondertussen azen haar vijanden op de hoogste politieke positie van het land.

Wednesday (seizoen 1)

De Addams Family is terug! Deze serie gaat over - je raadt het al - Wednesday, de jongste dochter van de familie. Ze gaat naar Nevermore Academy, een school voor vampiers, weerwolven en andere wezens die moeite hebben hun plekje te vinden in de maatschappij. Wednesday voelt zich hier niet op haar plek en wil zo snel mogelijk weg, maar dan raakt ze betrokken bij een moordmysterie.

Blood, Sex & Royalty (seizoen 1)

In de 16e eeuw was het voor vrouwen aan het Engelse hof niet zo makkelijk. Ze konden echtgenote, minnares, non of oude vrijster worden, maar daar hield het wel mee op. Anne Boleyn (Amy James-Kelly) was een adellijke vrouw die daar geen genoegen mee nam. Ze nam geen blad voor de mond en kreeg een affaire met koning Hendrik VIII. In deze unieke documentaireserie wisselen gedramatiseerde scènes zich af met commentaar van geschiedkundigen.

Films

The Wolf of Wall Street (2013)

Leonardo DiCaprio schittert in deze waargebeurde dramafilm als de louche zakenman Jordan Belfort. Jordan begon eind jaren '80 het beurshandelaarsbedrijf Stratton Oakmont en groeide binnen de kortste keren uit tot een van de iconen van Wall Street. Dit ging gepaard met exorbitante feesten en een heleboel seks, drank en drugs, tot de FBI hem in het vizier kreeg.

Midsommar (2019)

Dani (Florence Pugh) blijft getraumatiseerd achter als haar familie omkomt. Tegelijkertijd vervreemdt ze van haar vriend Christian (Jack Reynor). Wanneer Christian naar Zweden vliegt om een midzomerfeest bij te wonen, reist ze met hem mee. Het festival begint als een ode aan de liefde maar neemt steeds luguberder vormen aan.

The Swimmers (2022)

The Swimmers vertelt het waargebeurde verhaal van twee Syrische zussen die de oorlog in hun land ontvluchten en hun droom - om ooit op de Olympische Spelen te zwemmen - najagen. Wanneer de twee via een rubberen boot de zee over weten te steken worden ze benaderd voor een vluchtelingen-zwemteam.

Le Patient (2022)

In deze Franse thriller wordt Thomas (Txomin Vergez) wakker nadat hij drie jaar in coma heeft gelegen. Thomas' ouders zijn vermoord en zijn zus is vermist. Met behulp van de psychiater probeert hij zich de avond voor het bloedbad te herinneren om de waarheid te ontdekken.

Ghislaine Maxwell: Filthy Rich (2022)

Jeffrey Epstein: Filthy Rich zorgde voor veel verontwaardiging. In deze documentaireserie zagen we hoe de multimiljonair een netwerk opzette waardoor minderjarige vrouwen konden worden misbruikt door machtige mannen. Ghislaine Maxwell fungeerde jarenlang als rechterhand van Jeffrey Epstein en hielp hem zijn misbruikimperium op te bouwen. Deze documentaire gaat dieper in op haar rol en laat betrokkenen aan het woord.

De Marathon (2012)

De vier vrienden Gerard (Stefan de Walle), Kees (Frank Lammers), Leo (Martin van Waardenberg) en Nico (Marcel Hensema) runnen een autogarage in Rotterdam. Alle vier lopen ze met geheimen rond die ze niet aan elkaar durven te vertellen. Dan ontdekken ze dat Gerard een belastingschuld heeft van 40.000 euro en besluiten ze mee te doen aan de marathon van Rotterdam om geld in te zamelen. Tegelijkertijd krijgt Gerard te horen dat hij lijdt aan slokdarmkanker en nog maar een jaar te leven heeft.

Deze films en series kwamen deze week ook op Netflix:

19 november

Komt Een Vrouw Bij De Dokter (2009)

De Gelukkige Huisvrouw (2010)

Tuintje in mijn Hart (2017)

Brasserie Valentijn (2016)

Sneekweek (2016)

Holland Natuur in de Delta (2015)

Dummie de Mummie (2014)

Voor Elkaar Gemaakt (2017)

Dummie de Mummie en de tombe van Achnetoet (2017)

De Hel van '63 (2009)

De Matchmaker (2017)

Hartenstraat (2014)

Dummie de Mummie en de Sfinx van Shakaba (2015)

Vals (2018)

Singel 39 (2019)

100 procent Coco New York (2019)

Penoza: The Final Chapter (2019)

Spijt! (2013)

Mannenharten (2013)

Moonrise Kingdom (2012)

Penny's Shadow (2011)

Pestkop (2017)

Sand Castle Tapes (2021)

Secrets of Squirrels (2021)

Paolo Cognetti. Sogni di Grande Nord (2020)

So Much About Digital (2018)

The Jonestown Haunting (2020)

21 november

My Little Pony: Make Your Mark (seizoen 3)

StoryBots: Answer Time (seizoen 1)

22 november

Good Boys (2019)

Trevor Noah: I Wish You Would (2022)

Our Universe (seizoen 1)

23 november

Christmas on Mistletoe Farm (2022)

El Guau (2022)

Plan lekcji (2022)

24 november

The Noel Diary (2022)

First Love (seizoen 1)

25 november

Blood & Water (seizoen 3)

Life in Outer Space: Exoplanets (2022)

Summer '82 When Zappa Came to Sicily (2013)

Khakee: The Bihar Chapter (2022)

¿Qué le pasó al rey de los delfines? (2022)

Eerder

