Recensieoverzicht: 'Halverwege komt She Said binnen als een nachtmerrie'

Een onderzoek van journalisten Megan Twohey en Jodi Kantor van The New York Times zette vijf jaar geleden de MeToo-beweging in gang. Het gevolg was dat filmproducent Harvey Weinstein in 2020 werd veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf. In She Said kruipen Zoe Kazan en Carey Mulligan in de huid van de journalisten die zich vastbeten in de Weinstein-zaak.

de Volkskrant - vier sterren

"She Said is de verfilming van het gelijknamige boek dat Twohey en Kantor schreven over de Weinstein-zaak. Het is een rustig verteld, gedetailleerd en toch ook spannend boek - en datzelfde geldt voor de film. Onderzoeksjournalistiek is niet gemakkelijk en vergt eindeloos geduld, laat She Said zien. Maar als het recht zegeviert, is de voldoening groot."

"De film blijft ook opvallend dicht bij de feiten. Dat is prettig, in een verhaal dat draait om waarheidsvinding. Wat She Said mist aan suspense, maakt het drama meer dan goed met integriteit en stille, tastbare woede."

AD - vier sterren

"Film kan ook functioneren als tijdsdocument. She Said, over het journalistieke proces dat leidde tot de onthulling van het Harvey Weinstein-schandaal, is geen baanbrekende cinema. Misschien ook omdat het ontstaan van de MeToo-beweging nog zo vers in het geheugen ligt. Maar over twintig jaar zou de film zomaar de status van de klassieker All the President's Men (1976) over de Watergate-affaire kunnen genieten. Al is het maar vanwege het historisch belang."

"De film is soms wat aan de droge kant en je ziet regisseur Maria Schrader worstelen om het allemaal visueel interessant te maken. Er worden soms onnodige keuzes gemaakt: ineens flashbacks introduceren bijvoorbeeld. Of Ashley Judd, de eerste actrice die bereid was haar verhaal 'on the record' te doen, zichzelf laten spelen (maak dan een documentaire). Wie af en toe een krant leest of een journaal kijkt, treft hier ook weinig nieuws."

NRC - vier sterren

"She Said is in één beeld samen te vatten. Halverwege de film komt het binnen als een nachtmerrie. Tijdens een schijnbaar eindeloze montage van semi-identieke verlaten hotelgangen is de echte opname te horen die model Ambra Battilana Gutierrez in 2015 maakte van Harvey Weinstein. Ze had een dag eerder aangifte gedaan nadat de filmproducent ongewenste seksuele avances had gemaakt, en stemde toe met een tweede ontmoeting, door de politie voorzien van een zendertje en beschermd door undercoveragenten in de buurt."

"De film van Maria Schrader reconstrueert getrouw en degelijk de totstandkoming van het New York Times-onderzoeksartikel Harvey Weinstein Paid Off Sexual Harassment Accusers for Decades van Jodi Kantor en Megan Twohey dat op 5 oktober 2017 werd gepubliceerd en uiteindelijk zou leiden tot de arrestatie van Weinstein, het blootleggen van tientallen andere zaken en dat de aanzet gaf voor wat nu MeToo is gaan heten. Hun boek She Said (2019) ligt ten grondslag aan de film."

Trouw - vier sterren

"Opmerkingen als 'de stilte was het ergst', 'waarom is seksueel geweld zo wijdverspreid en zo taboe?' en 'als dit Hollywoodactrices overkomt, wie dan nog meer?' komen langs in een film die een zakelijke, bijna documentaire-achtige toon heeft. Het valt niet mee er een dramatische lijn in te ontdekken. Toch is het spannend kijken naar de slim geschreven, compacte scènes."

"Zal MeToo iets veranderen? Producent van de film Brad Pitt heeft sinds de jaren negentig relaties gehad met vrouwen - Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie - die thuiskwamen met verhalen over aanrandingen door Weinstein. Het weerhield Pitt er niet van met de man samen te werken. Misschien wil hij met She Said iets rechtzetten. Mooi, maar een beetje laat is het wel."

