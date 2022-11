Halina Reijn maakt met haar film dubbel kans op Independent Spirit Award

Halina Reijn maakt volgend jaar kans op een Independent Spirit Award. De Nederlandse is genomineerd in de categorie beste regie voor haar eerste Amerikaanse film Bodies, Bodies, Bodies. De film heeft ook een nominatie voor beste scenario in de wacht gesleept.

Met acht stuks zijn de meeste nominaties voor de fantasyfilm Everything Everywhere All at Once. Tot verrassing van verschillende Amerikaanse media is het veelgeprezen The Whale van Darren Aronofsky niet genomineerd. Die film wordt getipt als mogelijke kanshebber voor een Oscar.