Nederlandse kinderserie Kabam! wint Emmy Award

De Nederlandse productie Kabam! van IJswater Films is in de prijzen gevallen bij de International Emmy Awards. Die prijzen worden vergeven aan de beste tv-programma's die buiten de Verenigde Staten zijn gemaakt.

De prestigieuze prijzen werden maandagavond (Amerikaanse tijd) voor de vijftigste keer uitgereikt. De kleuterdramaserie was genomineerd in de categorie Kids: Live-Action.

In de KRO-NCRV-serie staat angst bij kinderen centraal. In tien korte verhalen komt elke keer een andere leerling uit de klas van meester Mo (Idriss Nabil) langs met een eigen angst. De serie wil laten zien "dat iedereen weleens bang is", en dat er vaak wel een oplossing te verzinnen is.

Kabam! is geregisseerd door Elisabeth Hesemans. De serie had concurrentie van producties uit Singapore, Australië en Mexico. De uitreiking vond plaats in het Hilton Midtown Hotel in New York.

Nederland heeft in het verleden meerdere keren een beeldje in ontvangst mogen nemen tijdens de International Emmy Awards. Onder meer de film Het Zakmes, acteurs Pierre Bokma en Maarten Heijmans, actrices Bianca Krijgsman en Maryam Hassouni en tv-programma De Grote Donorshow vielen in de prijzen. Peter R. de Vries kreeg de award in 2008 voor zijn reportage over de verdwijning van Natalee Holloway.

