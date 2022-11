Harrison Ford (80) digitaal jonger gemaakt voor nieuwste Indiana Jones

Harrison Ford wordt digitaal jonger gemaakt voor de nieuwste Indiana Jones-film, meldt tijdschrift Empire. Regisseur James Mangold vertelt aan het blad dat hij kijkers in de opening wil meenemen naar de jongere jaren van archeoloog Indiana Jones in 1944, voordat de film springt naar een oudere 'Indy' in 1969.

De makers van Indiana Jones 5 gebruiken als basis oud archiefmateriaal van Ford, die zelf inmiddels tachtig is. Die beelden worden vervolgens gekoppeld aan nieuw materiaal van de acteur. Producent Kathleen Kennedy hoopt dat kijkers gaan denken dat veertig jaar oud beeldmateriaal in de film is geplakt.

Voor Ford was het de eerste keer dat hij verjongde beelden overtuigend vond. "Ik denk niet dat ik wil weten hoe het werkt, maar het werkt", zegt hij tegen Empire.

Fords Star Wars-collega's Mark Hamill en Carrie Fisher zijn bijvoorbeeld al eens eerder digitaal jonger gemaakt. De bewerkte beelden laten Ford niet verlangen naar zijn jonge jaren. "Ik ben blij dat ik mijn leeftijd heb verdiend", zegt de acteur.

Indiana Jones 5 verschijnt in de zomer van 2023 in bioscopen. Ford liet eerder weten dat dit de laatste keer wordt dat hij de avonturier speelt.

Eerder

Aanbevolen artikelen